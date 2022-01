Thierry Godard filmé nu par sa femme Sophie Guillemin : "J'ai découvert ses fantasmes, je n'ai pas pu dire non..."

Le cinéma, une histoire de famille pour Thierry Godard. Dans Sans toi, première réalisation de son épouse Sophie Guillemin, il donne la réplique... à leurs enfants ! Dans les colonnes du magazine Télé 7 Jours, le comédien de 54 ans et sa femme, elle aussi comédienne, de dix ans sa cadette se livrent sur cette expérience nouvelle de tournage.

Pour la toute première fois, Thierry Godard joue la comédie tandis que derrière la caméra se tient celle qui partage sa vie depuis maintenant plus de trois ans. "Non seulement il est dirigé par sa femme, mais en plus nos enfants jouent dans le film, s'amuse Sophie Guillemin. Le pire, c'est que nous étions censés être en vacances quand j'ai décidé de démarrer le tournage, dans notre maison de campagne en Suède. À l'époque, Thierry venait de terminer Engrenages, il aurait sûrement préféré se reposer."

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le tournage de Sans toi a été l'occasion pour le couple de se découvrir un peu plus dans l'intime. "Je me réveillais le matin en me disant : 'Tiens, le lac est gelé. Ce serait incroyable si tu marchais dessus, nu, pour une scène'", se souvient l'actrice et réalisatrice. De son côté, Thierry Godard s'amuse de cette révélation, et en fait une à son tour : "J'ai ainsi découvert les fantasmes de ma femme ! Je n'ai pas pu lui dire non, j'avais trop peur qu'elle me quitte ! (rires)"

Entre eux, c'est l'amour fou. "Sophie est une personne géniale. Elle me connait par coeur, elle sait quand je triche et quand je ne triche pas", poursuit le comédien qui a dû faire face à la mort de son ex-compagne la comédienne et professeure de théâtre Blanche Veisberg en 2017. Alors tourner Sans toi, qui raconte l'histoire d'un homme qui plaque tout pour retrouver l'amour de sa vie en Russie, a été fluide pour le couple. "La particularité de ce film, c'est qu'il a été écrit au fur et à mesure du tournage. Il n'y avait pas de scénario", indique Sophie Guillemin. Une expérience inoubliable en famille qui a sans aucun doute permis de resserrer les liens !