Diaporama Mathilda May trahie par son ex : il l'a quittée pour l'ex-femme d'un président

Mathilda May trahie par son ex : il l'a quittée pour l'ex-femme d'un président

Exclusif - Mathilda May - Avant-première du film "Sans Toi" au cinéma l'Entrepôt à Paris © Coadic Guirec/Bestimage

3 / 11

Rendez-vous avec Richard Attias et sa femme Cécilia en marge du sommet One Planet à Nairobi, Kenya le 14 mars 2019. Richard Attias est l'organisateur du One Planet Summit de Nairobi. © Dominique Jacovides / Bestimage