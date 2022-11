Mathilda May en couple un rappeur : les amoureux, rares en soirées, font une sortie remarquée

L'homme de ma vie

Dans la guestlist, bien sûr, de nombreux noms étaient connus en France. Patrick Bruel, parrain de cette édition 2022, a ainsi croisé Pascal Elbé, Arié Flack, le président de la Tsédaka FSJU, Alexandre Arcady et sa compagne Sabrina Guigui, Sidney Toledano et sa femme Katia, Cyril Benzaquen, Frank Tapiro et sa femme Charlotte Rosier, Ariel Goldmann, le président du Fonds Social Juif Unifié avec sa femme, Yonathan Arfi, Francis Kalifat, le président du CRIF et sa femme Corinne Kalifat, mais aussi Mathilda May et son compagnon de longue date, le rappeur et chanteur Sly Johnson. Plutôt discret, habituellement, les amoureux avaient affiché leur relation, en février dernier, pour la Saint-Valentin. "Mon amour, écrivait l'ancienne compagne de Gérard Darmon sur les réseaux sociaux. L'homme de ma vie. La vie est vraiment plus belle à tes côtés..."