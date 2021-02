Diaporama Megan Fox amoureuse : l'idée sanglante de Machine Gun Kelly pour la St-Valentin

Exclusif - Machine Gun Kelly (MGK) et sa compagne Megan Fox rentrent à leur hôtel après l'émission "Saturday Night Live" à New York.

Exclusif - Machine Gun Kelly et sa compagne Megan Fox se rendent à l'émission SNL à New York le 30 janvier 2021. Machine Gun Kelly en a profité pour porter sa compagne dans ses bras en arrivant dans le Rockfeller Center.

Exclusif - Megan Fox et son compagnon Machine Gun Kelly vont chercher de la nourriture à emporter à Studio City le 6 novembre 2020.

Machine Gun Kelly porte Megan Fox dans ses bras en arrivant aux studios de NBC à New York pour l'enregistrement de l'émission "Saturday Night Live", le 30 janvier 2021.

Machine Gun Kelly et Megan Fox officialisent leur relation sur Instagram, le 29 juillet 2020.

Info - Megan Fox demande le divorce de Brian Austin Green après 11 ans de vie commune. - Megan Fox et son mari Brian Austin Green - Soirée pour célébrer les 60 ans de la marque Ferrari aux Etats-Unis, à Beverly Hills, le 11 octobre 2014.

Machine Gun Kelly porte Megan Fox dans ses bras en arrivant aux studios de NBC à New York pour l'enregistrement de l'émission "Saturday Night Live", le 30 janvier 2021.

Les enfants de Megan Fox et Brian Austin Green déguisés pour Halloween, le 1er novembre 2018 sur Instagram.

Machine Gun Kelly porte Megan Fox dans ses bras en arrivant aux studios de NBC à New York pour l'enregistrement de l'émission "Saturday Night Live", le 30 janvier 2021.

Exclusif - Megan Fox et son compagnon Machine Gun Kelly vont chercher de la nourriture à emporter à Studio City le 6 novembre 2020.

13 / 18