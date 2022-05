Diaporama : Met Gala 2022 : Kim Kardashian fait un coup d'éclat dans une robe de Marilyn Monroe, perte de poids express

1 / 21 Kim Kardashian - Les célébrités arrivent à la soirée du "MET Gala 2022" à New York.

2 / 21 Kim Kardashian et Pete Davidson - Les célébrités arrivent à la soirée du "MET Gala 2022" à New York, le 2 mai 2022.





3 / 21 Kim Kardashian et Pete Davidson - Les célébrités arrivent à la soirée du "MET Gala 2022" à New York, le 2 mai 2022.





4 / 21 Kim Kardashian au photocall de la soirée du MET Gala (Met Ball) à New York, le 13 septembre 2021.





5 / 21 Kim Kardashian - Les célébrités arrivent à la soirée du "MET Gala 2022" à New York, le 2 mai 2022.





6 / 21 Kim Kardashian et Pete Davidson - Les célébrités arrivent à la soirée du "MET Gala 2022" à New York, le 2 mai 2022.





7 / 21 Kim Kardashian et Kanye West à la soirée du Met Gala (Met Ball) 2021 "Celebrating In America: A Lexicon Of Fashion" au Metropolitan Museum of Art à New York City, New York, Etats-Unis, le 13 septembre 2021.





8 / 21 Première sortie officielle pour Kim Kardashian et son compagnon Pete Davidson au dîner annuel des "Associations de Correspondants de la Maison Blanche" à l'hôtel Hilton à Washington, le 30 avril 2022.

022.

9 / 21 Kim Kardashian - Les célébrités arrivent à la soirée du "MET Gala 2022" à New York, le 2 mai 2022.





10 / 21 Kim Kardashian - Les célébrités arrivent à la soirée du "MET Gala 2022" à New York, le 2 mai 2022.





11 / 21 Kim Kardashian à la soirée du Met Gala (Met Ball) 2021 "Celebrating In America: A Lexicon Of Fashion" au Metropolitan Museum of Art à New York City, New York, Etats-Unis, le 13 septembre 2021.





12 / 21 Première sortie officielle pour Kim Kardashian et son compagnon Pete Davidson au dîner annuel des "Associations de Correspondants de la Maison Blanche" à l'hôtel Hilton à Washington, le 30 avril 2022.





13 / 21 Kim Kardashian - Les célébrités rentrent à leurs hôtels après la soirée du "MET Gala 2022" à New York, le 2 mai 2022.





14 / 21 Kim Kardashian, Pete Davidson - Les célébrités rentrent à leurs hôtels après la soirée du "MET Gala 2022" à New York, le 2 mai 2022.





15 / 21 Première sortie officielle pour Kim Kardashian et son compagnon Pete Davidson au dîner annuel des "Associations de Correspondants de la Maison Blanche" à l'hôtel Hilton à Washington, le 30 avril 2022.





16 / 21 Kim Kardashian - Les célébrités rentrent à leurs hôtels après la soirée du "MET Gala 2022" à New York, le 2 mai 2022.





17 / 21 Première sortie officielle pour Kim Kardashian et son compagnon Pete Davidson au dîner annuel des "Associations de Correspondants de la Maison Blanche" à l'hôtel Hilton à Washington, le 30 avril 2022.

Kim Kardashian arrives for the 2022 White House Correspondents Association Annual Dinner at the Washington Hilton Hotel on Saturday, April 30, 2022. This is the first time since 2019 that the WHCA has held its annual dinner due to the COVID-19 pandemic. April 30th, 2022.

18 / 21 Première sortie officielle pour Kim Kardashian et son compagnon Pete Davidson au dîner annuel des "Associations de Correspondants de la Maison Blanche" à l'hôtel Hilton à Washington, le 30 avril 2022.

Kim Kardashian arrives for the 2022 White House Correspondents Association Annual Dinner at the Washington Hilton Hotel on Saturday, April 30, 2022. This is the first time since 2019 that the WHCA has held its annual dinner due to the COVID-19 pandemic. April 30th, 2022.

19 / 21 Kim Kardashian, Pete Davidson - Les célébrités rentrent à leurs hôtels après la soirée du "MET Gala 2022" à New York, le 2 mai 2022.





20 / 21 Première sortie officielle pour Kim Kardashian et son compagnon Pete Davidson au dîner annuel des "Associations de Correspondants de la Maison Blanche" à l'hôtel Hilton à Washington, le 30 avril 2022.

Kim Kardashian arrives for the 2022 White House Correspondents Association Annual Dinner at the Washington Hilton Hotel on Saturday, April 30, 2022. This is the first time since 2019 that the WHCA has held its annual dinner due to the COVID-19 pandemic. April 30th, 2022.