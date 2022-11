Diaporama : Meurtre de Lola : "J'ai crié, j'ai pleuré", la soeur de la présumée coupable face au pire

Le portrait de Lola sous lequel sont ecrites les phrases "Tu étais le soleil de nos vies. Tu seras l'etoile de nos nuits", signes par Jordan et Thibault, les frères aînés de Lola. Les habitants de Fouquereuil rendent hommage à Lola Daviet, sauvagement assassinée à Paris. Fouquereuil © BestImage

3 / 10