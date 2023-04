Diaporama : Michael Schumacher : Un proche du sportif fait de rares confidences sur son état de santé

Mais celui qui a également été copilote de rallye avant sa carrière de directeur d'écurie n'a pas souhaité en dire davantage sur l'état de santé du sportif, préférant protéger sa famille et garder ces informations confidentielles. Jean Todt et Michael Schumacher - Première du film "Arthur et les minimoys" à Paris. © BestImage, OLIVIER BORDE / BESTIMAGE

12 / 17