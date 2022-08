Diaporama : Mimie Mathy mariée à Benoist Gerard : robe en dentelle, diadème... une union féérique entourée de stars

Mariage de Mimie Mathy et Benoist Gérard en la mairie de Neuilly Sur Seine. © Guillaume Gaffiot / Bestimage

Johnny Hallyday et Laeticia au mariage de Mimie Mathy en la mairie de Neuilly Sur Seine. © Guillaume Gaffiot / Bestimage

Johnny Hallyday et Laeticia au mariage de Mimie Mathy en la mairie de Neuilly Sur Seine. © Guillaume Gaffiot / Bestimage

Benjamin Castaldi et Flavie Flament au mariage de Mimie Mathy en la mairie de Neuilly Sur Seine. © Guillaume Gaffiot / Bestimage

Benjamin Castaldi et Flavie Flament au mariage de Mimie Mathy en la mairie de Neuilly Sur Seine. © Guillaume Gaffiot / Bestimage

Chantal Thomass et son mari au mariage de Mimie Mathy en la mairie de Neuilly Sur Seine. © Guillaume Gaffiot / Bestimage

Michel Fugain, Johnny Hallyday et Laeticia. Mariage de Mimie Mathy en la mairie de Neuilly Sur Seine. © Guillaume Gaffiot / Bestimage

Patrick Sabatier et Mimie Mathy. Mariage de Mimie Mathy en la mairie de Neuilly Sur Seine. © Guillaume Gaffiot / Bestimage

Michel, Stéphanie et Marie Fugain, Johnny Hallyday, Muriel Robin, Line Renaud, Liane Foly, David Douillet et Marc-Olivier Fogier. Mariage de Mimie Mathy en la mairie de Neuilly Sur Seine. © Guillaume Gaffiot / Bestimage

Mariage de Mimie Mathy et Benoist Gérard en la mairie de Neuilly Sur Seine. © Guillaume Gaffiot / Bestimage

Takis Candilis et Babsie Schneider Mariage de Mimie Mathy et Benoist Gérard en la mairie de Neuilly Sur Seine. © Guillaume Gaffiot / Bestimage

Marc-Olivier Fogiel et Jean-Claude Camus. Mariage de Mimie Mathy et Benoist Gérard en la mairie de Neuilly Sur Seine. © Guillaume Gaffiot / Bestimage

Benoist Gérard et sa mère. Mariage de Mimie Mathy et Benoist Gérard en la mairie de Neuilly Sur Seine. © Guillaume Gaffiot / Bestimage

Line Renaud et Muriel Robin. Mariage de Mimie Mathy et Benoist Gérard en la mairie de Neuilly Sur Seine. © Guillaume Gaffiot / Bestimage

Jean-Claude Camus, Chantal Thomass et son mari. Mariage de Mimie Mathy et Benoist Gérard en la mairie de Neuilly Sur Seine. © Guillaume Gaffiot / Bestimage

Mimie Mathy et son mari Benoist Gérard en 2005 à Paris - Mariage de Mimie Mathy et Benoist Gérard à Paris

Mimie Mathy et son mari Benoist Gérard en 2005 à Paris - Mariage de Mimie Mathy et Benoist Gérard à Paris

Alice Dona et Laurent Boyer en 2005 à Paris - Mariage de Mimie Mathy et Benoist Gérard à Paris

Patrick Sabatier et sa femme Isabelle en 2005 à Paris - Mariage de Mimie Mathy et Benoist Gérard à Paris

24 / 37

Michel Fugain, Mimie Mathy et son mari Benoist Gérard, Stéphanie Fugain, Muriel Robin, Line Renaud, David Douillet, Benjamin Castaldi, Flavie Flament, Johnny Hallyday et sa femme Laeticia en 2005 à Paris - Mariage de Mimie Mathy et Benoist Gérard à Paris