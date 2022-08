Mimie Mathy mariée à Benoist Gerard : robe en dentelle, diadème... une union féérique entourée de stars

Le 27 août doit être entouré en rouge dans leur agenda : c'est à cette date qu'il y a 17 ans, Mimie Mathy et Benoist Gérard se sont dit oui, à la mairie de Neuilly sur Seine, entourés de tous leurs amis. Un mariage romantique à souhait, pour lequel les amoureux ne s'étaient rien refusés : l'humoriste avait en effet choisi la plus belle des robes de princesse, une tenue saluée par tous les invités présents.

Bien accrochée à son Benoist, qu'elle avait rencontré quelques mois plus tôt en faisant monter quelqu'un par hasard de son public sur scène, elle s'était même permis une petite fantaisie, un diadème dans les cheveux, un choix sans doute validé par certaines de ses amies de longues dates qui ne l'avaient pas lâchée de la cérémonie : Muriel Robin et Michèle Bernier, qu'elle connait depuis les années 80.

La première, qui n'était pas encore en couple avec Anne Le Nen, la femme qui partage désormais sa vie, était comme souvent accompagnée de Line Renaud, magnifique dans son tailleur rose. Il faut dire que la Ch'ti considère l'humoriste comme sa "fille de coeur". La seconde, divorcée de Bruno Gaccio, avait emmené avec elle leur fille, Charlotte, aujourd'hui elle-même actrice et maman.

Parmi les proches des mariés, on trouvait également Michel Fugain, rayonnant derrière la mariée avec sa fille aînée Marie. Sans oublier, bien sûr, Johnny Hallyday et sa femme Laeticia, très amis de l'interprète de la légendaire Joséphine Ange Gardien. Le chanteur avait même été son témoin et ne lui avait pas lâché la main sur le parvis de la mairie, sûrement très ému par le moment.

Dans les autres invités célèbres, on avait pu remarquer Jean-Claude Camus, puissant producteur de l'ombre très proche de toute la petite bande d'amis. De nombreuses personnalités du monde de la télévision avaient enfin été invitées, comme Marc-Olivier Fogiel, Patrick Sabatier et son épouse ou encore le couple le plus incontournable de l'époque, Benjamin Castaldi et Flavie Flament, qui s'étaient séparés un an plus tard.