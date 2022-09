Diaporama : Mort d'Elizabeth II : la princesse Anne dévastée derrière le cercueil de sa mère, Charles III les larmes aux yeux

1 / 20 Mort d'Elizabeth II : La princesse Anne dévastée derrière le cercueil de sa mère, Charles III les larmes aux yeux

2 / 20 Princesse Anne d'Angleterre - La famille royale d'Angleterre à son arrivée à la messe en l'honneur de la reine Elisabeth II d'Angleterre en l'église Crathie Kirk à Balmoral. Le 10 septembre 2022





3 / 20 La princesse Anne d'Angleterre - Deuxième jour des courses hippiques "Royal Ascot 2022" à l'hippodrome d'Ascot dans le Berkshire.





4 / 20 La princesse Anne d'Angleterre - Le cercueil de la reine Elisabeth II d'Angleterre quitte le château de Balmoral, pour être emmener au palais de Holyroodhouse à Edimbourg, la résidence officielle de la reine. Le 11 septembre 2022





8 / 20 Le roi Charles III d'Angleterre salue la foule à son arrivée au palais de Buckingham à Londres. Le 11 septembre 2022





11 / 20 Le prince Charles, prince de Galles, Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles et la princesse Anne lors du Braemar Royal Highland Gathering au Princess Royal and Duke of Fife Memorial Park à Braemar, Royaume Uni, le 3 septembre 2022.





14 / 20 La princesse Anne d'Angleterre au tournoi de golf "The 150th Open at St Andrews Old Course" à Saint-Andrews en Ecosse. Le 13 juillet 2022





15 / 20 La princesse Anne lors d'une visite au Great Yorkshire Showground à Harrogate, North Yorkshire, Royaume Uni, le 12 juillet 2022.





17 / 20 La princesse Anne lors du troisième jour "Ladies Day" de la Royal Ascot 2022 à l'hippodrome d'Ascot dans le Berkshire, Royaume Uni, le 16 juin 2022.





18 / 20 La princesse Anne lors du premier jour de la Royal Ascot 2022 à l'hippodrome d'Ascot dans le Berkshire, Royaume Uni, le 14 juin 2022.





19 / 20 La princesse Anne et Tim Laurence - La famille royale d'Angleterre lors de la parade devant le palais de Buckingham, à l'occasion du jubilé de la reine d'Angleterre. Le 5 juin 2022