Diaporama Mort de Bernard Tapie : son fils Stéphane rend hommage à son "Phénix"

Bernard Tapie et son fils Stéphane sur le plateau de "Vivement dimanche" en 1999.

Exclusif - Bernard Tapie, nouveau parrain des étudiants en médecine, en compagnie de sa femme Dominique et de Christian Estrosi (maire de Nice) participe à la rentrée solennelle de la faculté de médecine de Nice.

Bernard Tapie avec sa femme Dominique et sa fille Sophie - Avant-première de 'Salaud on t'aime' à l'UGC Normandie sur les Champs-Elysées à Paris le 31 mars 2014.

Michel Drucker et Bernard Tapie à la soirée de la 200ème de "Vivement Dimanche", le 18 septembre 2003.

11 / 20

Exclusif - Bernard Tapie et ses avocats Hervé Témime et Julia Minkowski enceinte (femme de Benjamin Griveaux) - Bernard Tapie à la sortie de la 11ème chambre correctionnelle, 2ème section du tribunal de Paris accompagné de ses avocats H.Témime et J.Minkowski à Paris, France, le 1er avril 2019. © CVS/Bestimage