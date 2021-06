Diaporama Mort de DMX : Comment Chantal Goya s'est retrouvée sur son album posthume

Chantal Goya - 43ème édition des "Best Award" organisée par M. Gargia au Cercle Interallié à Paris le 8 décembre 2019. © Philippe Baldini/Bestimage

Des centaines de fans se sont réunis pour une veillée de prières devant l'hôpital où se trouve le rappeur DMX (Earl Simmons) dans un état critique à White Plains, New York, etats-Unis, le 5 avril 2021. L'artiste a été hospitalisé vendredi soir à White Plains dans la banlieue de New York à la suite d'une crise cardiaque.

Exclusif - Chantal Goya - Enregistrement de l'émission "L'Instant Deluxe" sur Non Stop People à Paris le 30 septembre 2019. © Jack Tribeca/Bestimage

10 / 20

Black Rob assiste au concert "The Tip Off" de Diddy et Snoop Dogg au Theater du Madison Square Garden. Le 12 février 2015.