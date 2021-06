Mort de DMX : Comment Chantal Goya s'est retrouvée sur son album posthume

Après Johnny Hallyday et Doc Gynéco, Christine and the Queens et Booba, Snoop Dogg et Jamel Debbouze, une autre collaboration entre deux artistes aux univers diamétralement opposés est née. Personne n'aurait pu la prédire, elle surpasse peut-être ses aînées : DMX et Chantal Goya. L'interprète de Pandi-Panda s'est retrouvée dans l'album posthume du rappeur américain.

Le média spécialisé Yard a passé l'album posthume de l'artiste décédé au mois d'avril au peigne fin. Dans Exodus, sorti le vendredi 28 juin 2021, on découvrait de nombreux featuring, notamment avec Lil Wayne, Jay-Z, Snoop Dogg et même Bono. Pour un Français, il était difficile de ne pas reconnaître le refrain du titre J'ai le coeur en joie, j'ai le coeur en peine de Chantal Goya sur Money Money Money. Cette chanson parue en 1967 est samplée sur le morceau de DMX.

Nos confrères de Yard ont mené l'enquête, en questionnant directement le grand producteur Swizz Beatz, très proche de DMX. Il l'assure, le fait que Chantal Goya se retrouve sur l'album est un fruit du pur hasard. "C'était juste un sample, ça m'a rappelé Stop Being Greedy et c'est un son sur lequel X était très bon, c'est pour ça que j'ai pensé que c'était parfait", explique l'artiste. Swizz Beats avoue ensuite qu'il n'a tout simplement aucune idée de la traduction du chant de Chantal Goya, qui colle pourtant étrangement au destin tragique et jalonné de démons de DMX. "C'est dingue, je pensais que ça voulait dire : 'Je rembourse le diable', c'est vraiment fou !", s'étonne-t-il au micro de Yard.

"J'ai le coeur en peine, j'ai le coeur en joie (...) Quand je pense que la chance, peut-être un jour tournera.

Quand j'y pense j'ai le coeur en peine pour cette porte qui me vient. Quand je pense tout cela. Toi tu me dis: 'Je suis là'", entonne Chantal Goya dans son titre. Pour ceux qui se poseraient la question, Jean-Jacques Debout, le compositeur du titre, est mentionné dans les crédits de Money Money Money. Une première.