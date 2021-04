Mort de DMX : sa fiancée Desiree Lindstrom l'a pour toujours dans la peau

La planète Rap est en deuil ! Elle pleure la mort de DMX, survenue le vendredi 9 avril 2021. Les hommages affluent depuis l'annonce de la terrible nouvelle, une vague à laquelle participe sa fiancée. Desiree Lindstrom a désormais la légende disparue dans la peau...

Le tatouage est une preuve d'amour indélébile. Desiree Lindstrom s'en est offert un, en référence à DMX (de son vrai nom Earl Simmons), son fiancé décédé. La jeune femme a confié son bras à l'artiste Krystal Morales, surnommée Krystal Kills. Cette dernière y a dessiné la lettre X et les mots Dog Love, du nom d'une chanson de DMX (en feat. avec Amerie & Janyce) figurant sur l'album Year of the Dog... Again sorti en 2006.

"Je suis honorée d'avoir pu rendre cet hommage mais aussi triste, écrit Krystal sur Instagram, où elle a publié la photo de son oeuvre. Ta lumière était inégalée. @desi123love [le nom Instagram de Desiree Lindstrom, NDLR] je prie pour que tu trouves ton chemin dans cette période difficile, et pour que tu te souviennes de l'amour que vous aviez l'un pour l'autre sera éternellement libre. Je suis heureuse d'avoir pu en être témoin. Le monde a perdu une icône mais aussi un super papa. Je prie pour ta famille. Repose-toi dans le pouvoir DMX. Merci de nous avoir inspirés, et d'avoir donné une voix à Yonkers [ville de l'État de New York, où DMX a grandi, NDLR]. Tu as ému le monde et laissé ton empreinte. Tu manques à la ville."