Chantal Goya reprend "Un lapin" en rap : Gims adore et souligne son "flow"

Qui sait, on pourrait bientôt voir Chantal Goya et son lapin assassin dans la prochaine tournée de la Sexion d'Assaut ? Si Gims était accompagné de Kendji Girac pour se produire sur la scène de 20h30, le dimanche, il sera bientôt entouré de Lefa, Maska, Black M, Adams et tous les autres pour la tournée évènement du groupe mythique, qui se reforme pour l'occasion. Quelques heures après cette annonce tant attendue, ils avaient déjà vendu tous les tickets de leur date à la Défense Arena, plus grande salle de concert d'Europe...

Preuve que la nostalgie est férocement à la mode, Chantal Goya cartonne. Quarante ans après la première de la pièce Le Soulier qui vole (Jean-Jacques Debout), la comédienne a repris sa comédie musicale, dont la tournée débutera le 22 mars prochain.