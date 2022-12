Diaporama : Mort de Philippe Streiff : le pilote de formule 1 rendu tétraplégique est décédé à 67 ans

1 / 23 Mort de Philippe Streiff : le pilote de formule 1 rendu tétraplégique est décédé à 67 ans

2 / 23 Info du 24/12/2022 - (L'ancien pilote de F1, Philippe Streiff, victime d'un terrible accident à la fin des années 80 et tétraplégique depuis , est décédé à l'âge de 67 ans.) PHILIPPE STREIFF - SOIREE DE CLOTURE DU FESTIVAL AUTOMOBILE INTERNATIONALE AU GRAND PALAIS A PARIS " FESTIVAL AUTOMOBILE INTERNATIONALE " CLOSING CEREMONY IN PARIS © BestImage

3 / 23 Info du 24/12/2022 - (L'ancien pilote de F1, Philippe Streiff, victime d'un terrible accident à la fin des années 80 et tétraplégique depuis , est décédé à l'âge de 67 ans.) Exclusif - Philippe Streiff, Sylvie Elias ( mère de Sarah Marshall) - Soirée sur le bateau Maxim's sur Seine organisée par Ismail Benaissi à Paris le 20 mars 2016. © Philippe Baldini/Bestimage © BestImage

4 / 23 Info du 24/12/2022 - (L'ancien pilote de F1, Philippe Streiff, victime d'un terrible accident à la fin des années 80 et tétraplégique depuis , est décédé à l'âge de 67 ans.) LA JEUNE SOEUR DE SARAH MARSHALL, MADAME MUSELIER (MERE DE RENAUD MUSELIER, SECRETAIRE D' ETAT AUX AFFAIRES ETRANGERES), GERARD DE VILLIERS, PHILIPPE STREIFF ET SA MERE, MASSIMO GARGIA ET SARAH MARSHALL - SOIREE DE GALA AU HARAS DE GASSIN - ORGANISEE PAR L' INSTITUT DE LA RECHERCHE SUR LA MOELLE EPINIERE ET ENCEPHALE (IRME) © BestImage

5 / 23 Info du 24/12/2022 - (L'ancien pilote de F1, Philippe Streiff, victime d'un terrible accident à la fin des années 80 et tétraplégique depuis , est décédé à l'âge de 67 ans.) PHILIPPE STREIFF ET DAVID DOUILLET - LE FESTIVAL AUTOMOBILE INTERNATIONAL FETE SES 20 ANS A L' HOTEL RITZ © BestImage

6 / 23 Info du 24/12/2022 - (L'ancien pilote de F1, Philippe Streiff, victime d'un terrible accident à la fin des années 80 et tétraplégique depuis , est décédé à l'âge de 67 ans.) Exclusif - Philippe Streiff, Sylvie Elias ( mère de Sarah Marshall) - Soirée sur le bateau Maxim's sur Seine organisée par Ismail Benaissi à Paris le 20 mars 2016. © Philippe Baldini/Bestimage © BestImage

7 / 23 Info du 24/12/2022 - (L'ancien pilote de F1, Philippe Streiff, victime d'un terrible accident à la fin des années 80 et tétraplégique depuis , est décédé à l'âge de 67 ans.) Philippe Streiff - People au spectacle de Grégory Bakian à l'Alhambra à Paris. Le 29 janvier 2016 © BestImage

8 / 23 Info du 24/12/2022 - (L'ancien pilote de F1, Philippe Streiff, victime d'un terrible accident à la fin des années 80 et tétraplégique depuis , est décédé à l'âge de 67 ans.) Philippe Streiff et Gregory Bakian - Une course pour la vie, manifestation de karting au profit de l'association Gregory Lemarchal à Wissous le 6 Mars 2016. © BestImage

9 / 23 Info du 24/12/2022 - (L'ancien pilote de F1, Philippe Streiff, victime d'un terrible accident à la fin des années 80 et tétraplégique depuis , est décédé à l'âge de 67 ans.) "PHILIPPE STREIFF" BERCY PARIS CONFERENCE DE PRESSE "ELF MASTERS" "PLAN SERRE" CASQUETTE © BestImage

10 / 23 Info du 24/12/2022 - (L'ancien pilote de F1, Philippe Streiff, victime d'un terrible accident à la fin des années 80 et tétraplégique depuis , est décédé à l'âge de 67 ans.) "PHILIPPE STREIFF" PRESENTATION DE LA NOUVELLE AUDI A6 AU "PERSHING HALL" A PARIS SERRE" FEMININ HOMME © BestImage

11 / 23 Info du 24/12/2022 - (L'ancien pilote de F1, Philippe Streiff, victime d'un terrible accident à la fin des années 80 et tétraplégique depuis , est décédé à l'âge de 67 ans.) "PHILIPPE STREIFF" PEOPLE LORS DES DEMI FINALES DU TOURNOI DE TENNIS DE ROLAND GARROS 2004 "PLAN SERRE" FEMININ HOMME CASQUETTE "CHAISE ROULANTE" PILOTE © BestImage

12 / 23 Info du 24/12/2022 - (L'ancien pilote de F1, Philippe Streiff, victime d'un terrible accident à la fin des années 80 et tétraplégique depuis , est décédé à l'âge de 67 ans.) PHILIPPE STREIFF - TOURNOI DE ROLAND GARROS 2005 (JOUR 3) © BestImage

13 / 23 Info du 24/12/2022 - (L'ancien pilote de F1, Philippe Streiff, victime d'un terrible accident à la fin des années 80 et tétraplégique depuis , est décédé à l'âge de 67 ans.) PHILIPPE STREIFF - TOURNOI DE ROLAND GARROS 2005 (JOUR 3) © BestImage

14 / 23 Info du 24/12/2022 - (L'ancien pilote de F1, Philippe Streiff, victime d'un terrible accident à la fin des années 80 et tétraplégique depuis , est décédé à l'âge de 67 ans.) PAUL LOUP SULITZER ET PHILIPPE STREIFF - VERNISSAGE DE LA COLLECTION PHOTOGRAPHIQUE DE MASSIMO GARGIA A L' HOTEL DE LA BASTIDE ROUGE A SAINT TROPEZ © BestImage

15 / 23 Info du 24/12/2022 - (L'ancien pilote de F1, Philippe Streiff, victime d'un terrible accident à la fin des années 80 et tétraplégique depuis , est décédé à l'âge de 67 ans.) ALAIN PROST, PHILIPPE STREIFF ET GRACE DE CAPITANI - SOIREE D' INAUGURATION DU 23 EME FESTIVAL AUTOMOBILE INTERNATIONAL ET PRESENTATION DE L' EXPOSITION DE CONCEPTS CARS A L' HOTEL NATIONAL DES INVALIDES 23RD INTERNATIONAL CARS FESTIVAL AND CONCEPTS CARS EXHIBITION OPENING AT THE HOTEL NATIONAL DES INVALIDES IN PARIS © BestImage

16 / 23 Info du 24/12/2022 - (L'ancien pilote de F1, Philippe Streiff, victime d'un terrible accident à la fin des années 80 et tétraplégique depuis , est décédé à l'âge de 67 ans.) PHILIPPE STREIFF ET SA FEMME - SOIREE DE CLOTURE DU FESTIVAL AUTOMOBILE INTERNATIONALE AU GRAND PALAIS A PARIS " FESTIVAL AUTOMOBILE INTERNATIONALE " CLOSING CEREMONY IN PARIS © BestImage

17 / 23 Info du 24/12/2022 - (L'ancien pilote de F1, Philippe Streiff, victime d'un terrible accident à la fin des années 80 et tétraplégique depuis , est décédé à l'âge de 67 ans.) PHILIPPE STREIFF - SOIREE AU VIP ROOM DE PARIS POUR LA SORTIE DE L' ANTI RADAR "INFORAD" © BestImage

18 / 23 Info du 24/12/2022 - (L'ancien pilote de F1, Philippe Streiff, victime d'un terrible accident à la fin des années 80 et tétraplégique depuis , est décédé à l'âge de 67 ans.) JEAN PIERRE BELTOISE ET SA FEMME JACQUELINE ET PHILIPPE STREIFF - 4ÈME JOURNEE DES INERNATIONAUX DE FRANCE DE ROLAND GARROS 2006 © BestImage

19 / 23 Info du 24/12/2022 - (L'ancien pilote de F1, Philippe Streiff, victime d'un terrible accident à la fin des années 80 et tétraplégique depuis , est décédé à l'âge de 67 ans.) Philippe Streiff - Avant-premiere du film 'The Sessions' au cinema MK2 Bibliotheque a Paris, le 25 fevrier 2013. © BestImage

20 / 23 Info du 24/12/2022 - (L'ancien pilote de F1, Philippe Streiff, victime d'un terrible accident à la fin des années 80 et tétraplégique depuis , est décédé à l'âge de 67 ans.) Philippe Streiff - Michel Drucker 1996 © BestImage

21 / 23 Info du 24/12/2022 - (L'ancien pilote de F1, Philippe Streiff, victime d'un terrible accident à la fin des années 80 et tétraplégique depuis , est décédé à l'âge de 67 ans.) Archives - PHILIPPE STREIFF. & sa femme. soirÈe de cloture du 21eme festival international automobile au grand Palais. © Guillaume Gaffiot / Bestimage © BestImage

22 / 23 Info du 24/12/2022 - (L'ancien pilote de F1, Philippe Streiff, victime d'un terrible accident à la fin des années 80 et tétraplégique depuis , est décédé à l'âge de 67 ans.) Archives - PHILIPPE STREIFF.. soirÈe de cloture du 21eme festival international automobile au grand Palais. © Guillaume Gaffiot / Bestimage © BestImage