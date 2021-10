Diaporama Muriel Robin incapable de vivre sans antidépresseurs : "Ce sera toute ma vie"

Muriel Robin et sa femme Anne Le Nen dans les allées lors des internationaux de France de Tennis de Roland Garros 2021 à Paris, le 6 juin 2021. © Dominique Jacovides/Bestimage

Muriel Robin - Inauguration de la statue de cire de "Muriel Robin et Pierre Palmade" au musée Grévin à Paris le 25 octobre 2021. © Coadic Guirec/Bestimage

Muriel Robin - Enregistrement de l'émission "La Boîte à secrets 4" à Paris, présentée par F.Bollaert, et diffusée le 10 avril sur France 3. Le 23 janvier 2020 © Tiziano Da Silva / Bestimage

Pierre Palmade et Muriel Robin - Sketch L'addition - Backstage de l'enregistrement de l'émission "I love you coiffure" de M.Robin. Le 13 janvier 2020 © Cyril Moreau / Bestimage

Ary Abittan et Muriel Robin - Sketch La maison de chantier - Backstage du tournage du film "I love you coiffure" de M.Robin. Le 10 janvier 2020 © Cyril Moreau / Bestimage

Anne Le Nen et sa femme Muriel Robin - Inauguration de la statue de cire de "Muriel Robin et Pierre Palmade" au musée Grévin à Paris le 25 octobre 2021. © Coadic Guirec/Bestimage

13 / 14

Muriel Robin et sa compagne Anne Le Nen, Marilou Berry, Julie Gayet - De nombreuses artistes et personnalités marchent contre les violences sexistes et sexuelles (marche organisée par le collectif NousToutes) de place de l'Opéra jusqu'à la place de la Nation à Paris le 23 Novembre 2019 © Coadic Guirec / Bestimage