Muriel Robin incapable de vivre sans antidépresseurs : "Ce sera toute ma vie"

Invitée dans l'émission Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1, samedi 30 octobre 2021, Muriel Robin est revenue sur un mal qui la ronge depuis plusieurs années maintenant : la dépression. Un sujet qu'elle n'a jamais caché par le passé, sur lequel l'humoriste de 66 ans s'est exprimée à nouveau au micro d'Isabelle Morizet.

Concernant sa dépression, Muriel Robin a d'abord partagé avoir eu de nombreuses difficultés à vivre avec : "Quand on se met une pommade, ça va mieux. Mais le bobo est toujours dessous. Et quand le bobo vient de la petite enfance, tout le monde peut bien le comprendre, la pommade qu'est le public fait du répit, mais ne soigne pas." Selon elle, la "reconnaissance du public" s'est présentée comme une solution provisoire au fur et à mesure des années. "Ça apaise, mais ça ne soigne pas le fond", a ensuite déploré l'épouse d'Anne Le Nen.

Souhaitant depuis son plus jeune âge se lancer dans le cinéma, Muriel Robin a souvent entretenu ce souhait "très puéril". Une volonté aujourd'hui expliquée par son précédent besoin de reconnaissance. Aujourd'hui très appréciée par le public français, la star engagée dans la lutte contre les violences faites aux femmes s'est ensuite confiée sur son traitement : "Je suis une dépressive, j'ai toujours eu ça en moi. Je suis sous antidépresseurs, je le dis, et ce sera toute ma vie."

Une prise de médicaments qu'elle n'imagine pas s'arrêter. "Je ne peux pas vivre sans antidépresseurs (...) J'ai essayé de faire sans les antidépresseurs, mais ça ne marche pas. Ça ne marche plus", a-t-elle ensuite conclu, mentionnant se sentir "normale" aujourd'hui. Au cours de sa carrière, Muriel Robin a souvent partagé les quelques histoires traumatisantes qu'elle a vécues au cours de sa vie. Le 26 octobre dernier sur France Inter, cette dernière avait d'ailleurs partagé le jour où elle a subi des attouchements de la part d'un curé. Un épisode marquant pour celle qui a récemment inauguré sa statue au Musée Grévin.