"J'ai été caressée par le curé à 12 ans" : Muriel Robin victime d'attouchements, confidences cash

Alors qu'elle est en promo pour ses multiples projets, à commencer par le téléfilm Doutes attendu sur Arte le 5 novembre, Muriel Robin s'est notamment confiée au micro de France Inter. Ce mardi 26 octobre 2021, la star a certes parlé de sa carrière mais aussi de ses engagements, elle qui lutte contre les violences faites aux femmes.

Muriel Robin a relaté une petite expérience sociologique qu'elle a déjà mené auprès de femmes pour savoir combien avaient déjà été victimes d'agressions. Et, à cette occasion, elle a révélé qu'elle-même se met dans le lot. "On ne parle pas. Si on prend dix femmes, j'ai fait l'expérience plusieurs fois, de la moindre petite chose à la chose plus grave, il y en a toujours plus de la moitié qui lève la main. J'en suis de cette moitié des femmes. Ce qui fait quand même beaucoup de femmes...", a d'abord relaté la star de I Love You Coiffure.

Et Muriel Robin de revenir sur les difficiles expériences qu'elle a vécues personnellement : "Moi j'ai été coincée dans un ascenseur. Et puis j'ai été caressée par le curé. Il se trouve que j'avais 12 ans, j'avais le même physique, je faisais cette taille mais j'ai imaginé que des gamines, j'ai encore les images devant les yeux pendant qu'on se parle, avec des physiques plus fragiles et pas mon caractère, ont certainement dû passer des mauvais moments."

Et la star aujourd'hui âgée de 66 ans, dont la statue vient d'être dévoilée au musée Grévin, de justifier pourquoi les jeunes filles ont tendance à ne rien dire quand elles subissent des agressions. "On se tait (...) On veut protéger. Protéger ses parents. Ne pas leur faire du soucis. Souvent on veut pas, les parents ont déjà le travail etc, alors on va pas leur rajouter ça. Et puis, finalement, les dégâts on les sait pas...", a-t-elle ajouté.