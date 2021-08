Diaporama Myriam Boyer étincelante sur scène au Festival de Ramatuelle

1 / 10 Exclusif - Myriam Boyer - Représentation de la pièce de théâtre "Louise au Parapluie" lors du Festival de Ramatuelle © Cyril Bruneau / Festival de Ramatuelle / Bestimage

2 / 10 Exclusif - Jacqueline Franjou, Myriam Boyer - Représentation de la pièce de théâtre "Louise au Parapluie" lors du Festival de Ramatuelle, le 8 août 2021. Louise au Parapluie - Texte et mise en scène Emmanuel Robert-Espalieu - Emmanuel Robert-Espalieu nous propose un conte moderne, naturaliste dans lequel Myriam Boyer irradie de force et de douceur. Elle joue Louise, une femme solitaire et déterminée, portée par la bienveillance de ceux qui croient avec force que tout est possible. Louise n'entend pas rester sur le bord de la route où le nouveau monde, celui des réseaux sociaux, des influenceurs, du monde virtuel aimerait la laisser. © Cyril Bruneau / Festival de Ramatuelle / Bestimage

3 / 10 Exclusif - Emmanuel Robert-Espalieu, Guillaume Viry, Myriam Boyer, Prune Lichtlé - Représentation de la pièce de théâtre "Louise au Parapluie" lors du Festival de Ramatuelle, le 8 août 2021. Louise au Parapluie - Texte et mise en scène Emmanuel Robert-Espalieu - Emmanuel Robert-Espalieu nous propose un conte moderne, naturaliste dans lequel Myriam Boyer irradie de force et de douceur. Elle joue Louise, une femme solitaire et déterminée, portée par la bienveillance de ceux qui croient avec force que tout est possible. Louise n'entend pas rester sur le bord de la route où le nouveau monde, celui des réseaux sociaux, des influenceurs, du monde virtuel aimerait la laisser. © Cyril Bruneau / Festival de Ramatuelle / Bestimage

4 / 10 Exclusif - Guillaume Viry, Myriam Boyer, Prune Lichtlé - Représentation de la pièce de théâtre "Louise au Parapluie" lors du Festival de Ramatuelle, le 8 août 2021. Louise au Parapluie - Texte et mise en scène Emmanuel Robert-Espalieu - Emmanuel Robert-Espalieu nous propose un conte moderne, naturaliste dans lequel Myriam Boyer irradie de force et de douceur. Elle joue Louise, une femme solitaire et déterminée, portée par la bienveillance de ceux qui croient avec force que tout est possible. Louise n'entend pas rester sur le bord de la route où le nouveau monde, celui des réseaux sociaux, des influenceurs, du monde virtuel aimerait la laisser. © Cyril Bruneau / Festival de Ramatuelle / Bestimage

5 / 10 Exclusif - Guillaume Viry, Myriam Boyer, Prune Lichtlé - Représentation de la pièce de théâtre "Louise au Parapluie" lors du Festival de Ramatuelle, le 8 août 2021. Louise au Parapluie - Texte et mise en scène Emmanuel Robert-Espalieu - Emmanuel Robert-Espalieu nous propose un conte moderne, naturaliste dans lequel Myriam Boyer irradie de force et de douceur. Elle joue Louise, une femme solitaire et déterminée, portée par la bienveillance de ceux qui croient avec force que tout est possible. Louise n'entend pas rester sur le bord de la route où le nouveau monde, celui des réseaux sociaux, des influenceurs, du monde virtuel aimerait la laisser. © Cyril Bruneau / Festival de Ramatuelle / Bestimage

6 / 10 Exclusif - Prune Lichtlé, Myriam Boyer, Guillaume Viry - Représentation de la pièce de théâtre "Louise au Parapluie" lors du Festival de Ramatuelle, le 8 août 2021. Louise au Parapluie - Texte et mise en scène Emmanuel Robert-Espalieu - Emmanuel Robert-Espalieu nous propose un conte moderne, naturaliste dans lequel Myriam Boyer irradie de force et de douceur. Elle joue Louise, une femme solitaire et déterminée, portée par la bienveillance de ceux qui croient avec force que tout est possible. Louise n'entend pas rester sur le bord de la route où le nouveau monde, celui des réseaux sociaux, des influenceurs, du monde virtuel aimerait la laisser. © Cyril Bruneau / Festival de Ramatuelle / Bestimage

7 / 10 Exclusif - Guillaume Viry, Prune Lichtlé - Représentation de la pièce de théâtre "Louise au Parapluie" lors du Festival de Ramatuelle, le 8 août 2021. Louise au Parapluie - Texte et mise en scène Emmanuel Robert-Espalieu - Emmanuel Robert-Espalieu nous propose un conte moderne, naturaliste dans lequel Myriam Boyer irradie de force et de douceur. Elle joue Louise, une femme solitaire et déterminée, portée par la bienveillance de ceux qui croient avec force que tout est possible. Louise n'entend pas rester sur le bord de la route où le nouveau monde, celui des réseaux sociaux, des influenceurs, du monde virtuel aimerait la laisser. © Cyril Bruneau / Festival de Ramatuelle / Bestimage

8 / 10 Exclusif - Myriam Boyer - Représentation de la pièce de théâtre "Louise au Parapluie" lors du Festival de Ramatuelle, le 8 août 2021. Louise au Parapluie - Texte et mise en scène Emmanuel Robert-Espalieu - Emmanuel Robert-Espalieu nous propose un conte moderne, naturaliste dans lequel Myriam Boyer irradie de force et de douceur. Elle joue Louise, une femme solitaire et déterminée, portée par la bienveillance de ceux qui croient avec force que tout est possible. Louise n'entend pas rester sur le bord de la route où le nouveau monde, celui des réseaux sociaux, des influenceurs, du monde virtuel aimerait la laisser. © Cyril Bruneau / Festival de Ramatuelle / Bestimage

9 / 10 Exclusif - Myriam Boyer - Représentation de la pièce de théâtre "Louise au Parapluie" lors du Festival de Ramatuelle, le 8 août 2021. Louise au Parapluie - Texte et mise en scène Emmanuel Robert-Espalieu - Emmanuel Robert-Espalieu nous propose un conte moderne, naturaliste dans lequel Myriam Boyer irradie de force et de douceur. Elle joue Louise, une femme solitaire et déterminée, portée par la bienveillance de ceux qui croient avec force que tout est possible. Louise n'entend pas rester sur le bord de la route où le nouveau monde, celui des réseaux sociaux, des influenceurs, du monde virtuel aimerait la laisser. © Cyril Bruneau / Festival de Ramatuelle / Bestimage