Myriam Boyer étincelante sur scène au Festival de Ramatuelle

La saison des festivals bat son plein actuellement et parmi les plus attendus de la saison, on retrouve le festival de Ramatuelle qui accueille encore cette année une pléiade de stars. Le festival dirigé par Jacqueline Franjou, la direction artistique étant assurée par Michel Boujenah a attiré de nombreux artistes renommés, à l'image de Gad Elmaleh, Philippe Katerine ou encore Benjamin Biolay. Une programmation qui s'est poursuivie dimanche 8 août avec la pièce de théâtre Louise au parapluie.

Dans ce conte moderne, mis en scène par Emmanuel Robert-Espalieu, Myriam Boyer tient le premier rôle en interprétant Louise, une femme solitaire confrontée au nouveau monde, celui des réseaux sociaux. À ses côtés dans cette pièce de théâtre, on retrouve deux comédiens qui l'accompagnent, Guillaume Viry et Prune Lichtlé.

Une belle occasion de voir Myriam Boyer, la mère de Clovis Cornillac, sur les planches dans cette belle oeuvre où elle joue le rôle d'une femme dont le métier est enfileuse de parapluies, qui s'oppose à un fils influenceur et plus intéressé par les réseaux sociaux que par le monde réel.

Une belle réussite pour le festival de Ramatuelle, qui s'achèvera ce mercredi 11 août avec un magnifique concert d'Alain Souchon.