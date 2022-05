Diaporama : Natalia Dyer et Charlie Heaton : Les acteurs de Stranger Things plus amoureux que jamais !

1 / 25 Natalia Dyer et Charlie Heaton : Les acteurs de Stranger Things plus amoureux que jamais !

2 / 25 Natalia Dyer et Charlie Heaton à la première de la saison 4 de "Stranger Things" à Berlin.





3 / 25 Natalia Dyer, Charlie Heaton à la première de la saison 4 de "Stranger Things" à Berlin, le 23 mai 2022.





4 / 25 Natalia Dyer et Charlie Heaton à la première de la saison 4 de la série Netflix "Stranger Things" à Madrid, le 18 mai 2022.





5 / 25 Charlie Heaton et sa compagne Natalia Dyer - 26ème cérémonie annuelle des "Screen Actors Guild Awards" ("SAG Awards") au "Shrine Auditorium" à Los Angeles, le 19 janvier 2020.





6 / 25 Charlie Heaton et sa compagne Natalia Dyer - Arrivées au défilé Christian Dior PAP femme printemps/été 2020 lors de la fashion week de Paris le 24 septembre 2019 © Christophe Clovis / Vereen / Bestimage





7 / 25 Charlie Heaton et sa compagne Natalia Dyer (sac Dior) - Sorties des people lors du dîner "Dior Beauty" au restaurant Caviar Kaspia en marge de la Fashion Week à Paris le 24 septembre 2019.





8 / 25 Natalia Dyer, Charlie Heaton à la première de la saison 4 de "Stranger Things" à Berlin, le 23 mai 2022.





9 / 25 Charlie Heaton à la première de la saison 4 de "Stranger Things" à Berlin, le 23 mai 2022.

celebrities at the premiere of season 4 of "Stranger Things" in Berlin, May 23, 2022.

10 / 25 Natalia Dyer à la première de la saison 4 de "Stranger Things" à Berlin, le 23 mai 2022.

celebrities at the premiere of season 4 of "Stranger Things" in Berlin, May 23, 2022.

11 / 25 Natalia Dyer et Charlie Heaton à la première de la saison 4 de la série Netflix "Stranger Things" à Madrid.





12 / 25 Natalia Dyer à la première de la saison 4 de "Stranger Things" à Berlin, le 23 mai 2022.

celebrities at the premiere of season 4 of "Stranger Things" in Berlin, May 23, 2022.

13 / 25 Charlie Heaton et sa compagne Natalia Dyer - 26ème cérémonie annuelle des "Screen Actors Guild Awards" ("SAG Awards") au "Shrine Auditorium" à Los Angeles, le 19 janvier 2020.





14 / 25 Natalia Dyer à la première de la saison 4 de la série Netflix "Stranger Things" à Madrid, le 18 mai 2022.





15 / 25 Maya Hawke, Cara Buono, Campbell Bower, Winona Ryder, Matthew Modine, Millie Bobby Brown, Brett Gelman, Caleb McLaughlin, Finn Wolfhard, Eduardo Franco, Sadie Sink, Joseph Quinn, Noah Schnapp, Charlie Heaton, Gaten Matarazzo, David Harbour, Priah Ferguson, Natalia Dyer et Joe Keery - Photocall de la quatrième saison de la série "Stranger Things" aux Studios Netflix à New York, le 14 mai 2022.





16 / 25 Charlie Heaton et sa compagne Natalia Dyer - Sorties des people lors du dîner "Dior Beauty" au restaurant Caviar Kaspia en marge de la Fashion Week à Paris le 24 septembre 2019.





17 / 25 Charlie Heaton et sa compagne Natalia Dyer (sac Dior) - Sorties des people lors du dîner "Dior Beauty" au restaurant Caviar Kaspia en marge de la Fashion Week à Paris le 24 septembre 2019.





18 / 25 Charlie Heaton et sa compagne Natalia Dyer - Arrivées au défilé Christian Dior PAP femme printemps/été 2020 lors de la fashion week de Paris le 24 septembre 2019 © Christophe Clovis / Vereen / Bestimage





19 / 25 Charlie Heaton et sa compagne Natalia Dyer - Arrivées au défilé Christian Dior PAP femme printemps/été 2020 lors de la fashion week de Paris le 24 septembre 2019 © Christophe Clovis / Vereen / Bestimage





20 / 25 Charlie Heaton et sa compagne Natalia Dyer - Arrivées au défilé Christian Dior PAP femme printemps/été 2020 lors de la fashion week de Paris le 24 septembre 2019 © Christophe Clovis / Vereen / Bestimage





21 / 25 Charlie Heaton et sa compagne Natalia Dyer - Arrivées au défilé Christian Dior PAP femme printemps/été 2020 lors de la fashion week de Paris le 24 septembre 2019 © Christophe Clovis / Vereen / Bestimage





22 / 25 Charlie Heaton et sa compagne Natalia Dyer - Photocall du défilé de mode "Christian Dior" PAP femme printemps/été 2020 à Paris. Le 24 septembre 2019 © Olivier Borde / Bestimage





23 / 25 Exclusif - No Web - Charlie Heaton et sa compagne Natalia Dyer se promènent dans les rues de Paris avec un ami en marge de la fashion week de Paris le 24 septembre 2019.





24 / 25 Exclusif - No Web - Charlie Heaton et sa compagne Natalia Dyer se promènent dans les rues de Paris avec un ami en marge de la fashion week de Paris le 24 septembre 2019.