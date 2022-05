Natalia Dyer et Charlie Heaton : Les acteurs de Stranger Things plus amoureux que jamais !

C'est une histoire qui semble durer ! En couple depuis 2017, après s'être rencontrés un an auparavant sur le tournage de Stranger Things, Natalia Dyer et Charlie Heaton ont l'air pleinement épanouis dans leur relation. Du moins, c'est ce qu'ils ont laissé paraitre, le 14 mai dernier à New-York, à l'occasion de l'avant-première de la quatrième saison, disponible dès le 27 mai prochain sur la plateforme de streaming Netflix. L'actrice de 27 ans a posé, sourire aux lèvres, aux côtés de son compagnon dans une longue robe noire signée Saint Laurent. Ils sont réapparus côte à côte quelques jours plus tard pour une autre avant-première à Madrid, puis à Berlin ce 23 mai. Elle dans un outfit plutôt original, en robe bustier en dentelle, et lui dans un look chix, dans un costume noir en velour.

Un lien "difficile à décrire"

Les deux amoureux n'ont d'ailleurs jamais caché leur complicité depuis leur rencontre sur le tournage de la série il y a six ans désormais. En interview avec Cosmopolitan UK, Natalia Dyer avait parlé d'un lien "spécial, difficile à décrire" pour définir cette relation. En revanche, tout reste encore à faire dans la série, puisque le duo n'est toujours pas en couple à l'écran. Mais de nombreux fans ont déjà quelques idées sur ce qui pourrait éventuellement se produire pour le duo dans cette saison 4 tant attendue. Une chose est sûre, c'est que le couple ne devrait pas éprouver de difficultés particulières s'il était amené à jouer les amoureux pour cet avant-dernier chapitre.

En parallèle de la série, les deux acteurs ont également une carrière propre à eux. Outre Stranger Things, Natalia Dyer est une adepte du genre horrifique, en témoigne ses nombreuses apparitions dans des films de cette catégorie comme Velvet Buzzsaw, After Darkness ou encore Dans les angles morts. Un univers aussi très familier pour son compagnon, notamment à l'écran en 2020 pour le film Les Nouveaux Mutants de Josh Boone. Le retour de Stranger Things est donc l'occasion pour le couple de faire leur come-back à l'écran, trois ans après la sortie de la troisième saison.