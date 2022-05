Millie Bobby Brown : Métamorphosée et in love de Jake Bongiovi à la première de la saison 4 de Stranger Things

Les fans de Strangers Things attendent la saison 4 de la série avec impatience. Certains chanceux ont pu la découvrir en avant-première à New York dans les studios Netflix ce samedi 14 mai. Et en prime, ils ont vu défiler tous les héros de la série fantastique à succès. Millie Bobby Brown a d'ailleurs fait sensation sur le tapis rouge. Non seulement l'actrice de 18 ans s'est dévoilée en blonde, un look que les fans ne lui connaissaient pas. Mais elle était également au bras de Jake Bon Giovi, son compagnon et fils de l'artiste John Bon Jovi. Une relation qu'ils avaient officialisée en mars dernier à la cérémonie des BAFTA.

Les autres comédiens de Stranger Things ont aussi fait le show dans la joie et la bonne humeur loin de l'ambiance captivante de la série : Gaten Matarazzo et Elizabeth Yu se sont éclatés devant le photocall, échangeant quelques pas de danse. Winona Ryder était aussi présente, vêtue d'un élégant tailleur pantalon. Noah Schnapp, Joe Keery, Liev Schreiber, l'ex de Naomi Watts, Ralph Macchio et David Harbour, épaulée par sa chérie Lily Allen, ont aussi rencontré les fans de la série pour cet événement tant attendu par les Américains.

Une première joyeuse bien loin des derniers mois rendus moroses par une pandémie de Covid-19. Le virus avait d'ailleurs entaché la série en 2021. A l'époque, une expérience en live-action inédite en rapport avec la série avait été créée à Los Angeles. Timothy Hearl, l'un des comédiens en exercice sur l'attraction, avait attaqué Netflix, entre autres, en justice pour défaut de protection sanitaire. Le plaignant incarnait un Démogorgon, monstre emblématique de Stranger Things.

D'après lui, les précautions prises par les organisateurs au sein de cette expérience n'étaient pas suffisantes pour protéger ses clients d'une potentielle contamination au coronavirus. Il avait également fait part d'éventuelles intoxications au monoxyde de carbone dues aux gaz d'échappement lors de ses journées de travail. Une sortie qui lui avait valu un licenciement abusif selon lui. Netflix avait d'ailleurs affirmé qu'aucun cas de Covid-19 n'avait été recensé au cours de cette expérience.

La saison 4 de Stranger Things est prévue en deux volumes, le premier étant le 27 mai 2022 et le deuxième sortira le 1er juillet 2022 sur Netflix. La saison est composée de neuf épisodes.