Lily Allen mariée à David Harbour : comment ses filles ont convaincu l'acteur

Lily Allen et David Harbour se sont mariés le 9 septembre 2020. Les férus d'actualité internationale s'en rappellent : c'est le jour où un brouillard jaunâtre et étrange s'est abattu sur la côte ouest des États-Unis. C'est donc pour ça qu'une atmosphère post-apocalyptique - couplée de rues désertiques à cause de la pandémie - entoure les photos du mariage des deux artistes.

Lily Allen et David Harbour choisissaient de s'unir dans une chapelle ultra kitsch de Las Vegas, avec son fameux sosie d'Elvis. La Britannique de 36 ans publiait plus tard des photos d'elle dans une robe Dior, dévorant un burger plus gros que sa tête. Comment rêver d'une meilleure union ? L'acteur de Stranger Things (Netflix) en a dit plus lors de son apparition dans le late show Jimmy Kimmel Live !, le 2 juin 2021.

"Nous nous sommes fiancés juste avant la pandémie. Puis le virus est arrivé et plus rien ne se passait. Nous faisons du vélo au début du confinement - elle a deux enfants, deux superbes filles de 8 et 9 ans - et on parlait de l'organisation du mariage et du fait qu'on allait attendre l'année prochaine ou aussi longtemps qu'il le faudra", se souvient David Harbour.

Tout allait bien jusqu'à ce que Marnie (8 ans) se mette à chantonner : "David, Dad, David, Dad". "Parce qu'elle a du mal avec les 'd'", précise l'acteur. Sa grande soeur Ethel (9 ans) s'énerve alors : "Non il n'est pas notre père". "Et alors, qu'est-ce qu'il est ?", "Il est un peu notre beau-père", "Non, il ne l'est pas". "Mais qu'est qu'il est ?", "C'est juste un mec dans nos vies", discutent les fillettes. Un coup de marteau pour l'acteur.

"Je me suis dit : 'Je dois épouser cette femme'", se souvient David Harbour avec une certaine tendresse. Très attaché aux filles de Lily Allen - nées de son précédent mariage avec Sam Cooper -, David Harbour estime qu'être "un mec dans (les) vies" de Marnie et Ethel est sa "manière préférée" d'être qualifié. Voilà comment l'acteur et Lily Allen ont fini par se marier dans la plus grande sobriété.