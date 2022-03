Diaporama Nicolas Cage bientôt papa : rare apparition avec sa très jeune épouse

Riko Shibata et Nicolas Cage. Suzanne Cordeiro pour American-Statesman/USA Today Network/SPUS/ABACAPRESS.COM

Nicolas Cage - Avant-première du film "Running with the Devil" à Beverly Hills, Los Angeles, le 16 septembre 2019.

4 / 15

Nicolas Cage bientôt papa pour la troisième fois - Nicolas Cage et sa femme Riko Shibata lors de la soirée des Gotham Awards dans la salle de réception Cipriani Wall Street à New York City, New York, Etats-Unis, le 29 novembre 2021. © Lev Radin/Pacific Press/Bestimage