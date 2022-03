Nicolas Cage bientôt papa : rare apparition avec sa très jeune épouse

Le célèbre acteur Nicolas Cage était de sorti le week-end dernier pour la diffusion au festival SXSW de son nouveau film Un talent en or massif, un long-métrage de Tom Gormican dans lequel l'acteur originaire de Long beach en Californie joue son propre rôle. Mais le film lui-même s'est fait voler la vedette par une invitée qui n'était pas prévue au programme... La jeune compagne enceinte de la star de Benjamin Gates !

La scène a eu lieu ce samedi 12 mars au théâtre de la Paramount à Austin au Texas en présence des autres stars du film (Pedro Pascal, Lily Sheen, Alessandra Mastronardi, et Jacob Scipio). Nicolas cage 58 ans était accompagné pour l'évènement de sa femme, de 30 ans sa cadette, Riko Shibata. Le couple avait annoncé en janvier dernier que la jeune femme était enceinte, le premier pour Riko, le troisième pour Nicolas. Le comédien a, en effet, connu plusieurs mariages, cinq au total, notamment avec Patricia Arquette pendant 6 ans dans les années 1990 et un de deux ans avecLisa-Marie Presley au cours des années 2000. Ses deux enfants sont Weston, 31 ans et Kal-El, 16 ans.

Pour le photocall du festival, monsieur portait un ensemble de costume à carreaux rouge, vert et noir sur un tee-shirt noir, alors que madame avait opté pour une robe noire à manches courtes, légèrement transparente au niveau du buste. Les deux tourtereaux se sont rencontrés au japon en 2019 alors que le comédien sortait d'un mariage houleux de seulement quatre jours avec une certaine Erika Koike. Mais cette fois pas question de répéter les mêmes erreurs ! Le couple a attendu plusieurs mois avant de s'envoler pour Las Vegas et prononcer ses voeux au Wynn Hotel au mois de février 2021. Le duo n'avait offert que peu de mots à la presse pour l'occasion mais avait tout de même confirmé la nouvelle : "C'est vrai, et nous sommes extrêmement heureux."