Nicolas Cage, 57 ans : mariage surprise avec Riko Shibata, 26 ans

L'amour n'a pas d'âge... L'acteur américain Nicolas Cage s'est marié, pour la cinquième fois. C'est le DailyMail qui révèle l'heureuse nouvelle. Le comédien de 57 ans a épousé la jeune Riko Shibata, 26 ans, mardi 16 février 2021, à Las Vegas. Le média anglais précise que les amoureux avaient opté pour une cérémonie intime, au Wynn Casino, avec peu d'invités. Le 16 février n'a pas été choisi au hasard, puisque c'est la date d'anniversaire du père de Nicolas Cage - August Coppola, frère du légendaire Francis Ford Coppola - hélas décédé en 2009.

Le DailyMail précise également que parmi les rares convives à la noce se trouvaient l'une des ex-femmes de l'acteur, Alice Kim, et leur fils Kal-El, 15 ans. Riko Shibata portait un kimono de mariage noir. Nicolas Cage avait lui aussi opté pour le noir, dans un élégant costume Tom Ford. La jolie mariée s'est dirigée vers l'autel pendant qu'était diffusée sa chanson préférée, Winter Song, de Kiroro. Les jeunes mariés ont confirmé l'heureuse nouvelle à People et se disent "très heureux". Le site américain partage également des photos de la cérémonie, sur l'une d'entre elles, on peut voir Nicolas Cage embrasser passionnément sa nouvelle épouse. D'après nos confrères, le couple s'est rencontré à Shiga, au Japon, il y a un peu plus d'un an.

S'il y a une chose qu'on ne peut pas reprocher à Nicolas Cage, c'est d'être un infatigable romantique. Ce nouveau mariage est en effet le cinquième de l'acteur de Lord of War et Benjamin Gates et le Trésor des Templiers. Il a en effet été marié à Patricia Arquette de 1995 à 2001, à Lisa Marie Presley de 2002 à 2004, Alice Kim de 2004 à 2016. Et son quatrième mariage n'a duré que quatre jours. En effet, le 23 mars 2019, il épousait Erika Koike à Las Vegas avant de demander l'annulation du mariage seulement 4 jours après. Pour justifier le motif d'annulation, l'acteur avait déclaré à l'époque qu'il était "trop saoul" pour savoir ce qu'il faisait. Pas folle, Erika Koike lui avait tout de même demandé une pension alimentaire.

Nicolas Cage est l'heureux papa de deux garçons, Weston Coppola Cage, 30 ans, dont la maman est Kristina Fulton, et Kal-El Copola Cage, 15 ans, dont la maman est Alice Kim, sa troisième épouse.

Toutes nos félicitations à la jeune mariée et au (beaucoup moins) jeune marié.