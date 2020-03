Nicolas Cage : Amoureux et prudent contre le coronavirus

La vie amoureuse des stars fascine leurs nombreux fans. Ceux de Nicolas Cage ont suivi avec attention le fiasco de son quatrième mariage à Erika Koike. L'acteur a depuis retrouvé l'amour et se balade main dans la main avec sa nouvelle compagne, la charmante (et prévoyante !) Riko Shibata...

Les premiers soupçons sur Nicolas Cage et Riko Shibata datent du mois de février. L'acteur de 56 ans et la jeune femme, dont l'identité était alors inconnue, avaient été surpris à la Nouvelle-Orléans. Ils ont à nouveau été aperçus main dans la main les 28 février et 3 mars 2020, à New York. Le couple a ainsi dissipé toutes les incertitudes à son sujet.

Mardi 3 mars 2020, Nicolas et Riko avaient profité d'un après-midi détente pour se promener. En pull à capuche bleu marine, pantalon au motif peau de serpent et bottines noirs, le héros de la saga Benjamin Gates avait tenté, sans succès, de se glisser incognito parmi les nombreux new-yorkais de sortie. Sa compagne lui a notamment rappelé les dangers du coronavirus, en lui passant du gel hydroalcoolique pour les mains.

Peu d'informations sont connues sur Riko Shibata. La jolie brune a 26 ans, 30 de moins que son amoureux et 11 de moins que l'ex-femme de ce dernier, Erika Koike. Nicolas Cage et Erika s'étaient unis en mars 2019 à Las Vegas. Le comédien a demandé l'annulation de ce mariage quatre jours après l'heureux événement. Erika Koike s'y est opposée et a réclamé à Nicolas Cage une pension de soutien marital. Les ex-époux ont été déclarés divorcés au mois de juin 2019.