Nicolas Cage : Grande première avec sa cinquième et très jeune femme, Riko Shibata

On ne les a jamais trop vus ensemble, depuis le début de leur relation. Si ce n'est, bien sûr, en pleine promenade dans les rues de New York, ou à la récente projection du film Pig, en juillet dernier. C'est donc une grande première pour Nicolas Cage et sa jeune épouse, Riko Shibata, qui ont choisi de prendre la pose dans le désert pour la couverture et pour les pages du magazine Flaunt, sorti le jeudi 21 octobre 2021. Si les tourtereaux ne dévoilent pas grand chose de leur histoire sur le papier glacé de la publication, on découvre toutefois comment ils se sont rencontrés pour la première fois.

C'est donc à l'aide d'amis communs que Nicolas Cage a croisé la route de Riko Shibata. Il y a un peu plus d'un an, le comédien était en déplacement à Shiga, au Japon, pour le tournage du film Prisoners of the Ghostland, de Sion Sono, présenté en avant-première au Festival de Sundance 2021. Et il faut croire que le courant est très vite passé. L'acteur a épousé sa douce, 27 ans - il en a 57 - en février dernier dans la ville du jeu, Las Vegas, dans le Nevada, entre les quatre murs du Wynn Hotel. Un petit mariage très intime, comme l'annonçaient les représentants de l'acteur, avant que celui-ci ne confirme lui-même la nouvelle. "C'est vrai, expliquait-il sobrement à People. Et nous sommes très heureux."