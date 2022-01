Nicolas Cage bientôt papa pour la 3e fois : sa très jeune épouse, Riko, est enceinte !

Il est temps de passer à la vitesse supérieure ! Heureux dans les bras de son épouse Riko Shibata, de 31 ans sa cadette, Nicolas Cage s'apprête à devenir papa pour la troisième fois. Sa compagne est enceinte, comme l'ont confirmé les représentants du comédien au média américain Page Six, le jeudi 6 janvier 2022. "Les futurs parents sont fous de joie", ont-ils ajouté auprès du magazine People. Pour connaître le sexe de l'enfant ou la date approximative à laquelle elle ou il naîtra, il faudra encore se montrer un peu patient.

Riko Shibata, 27 ans, va accueillir son premier enfant. Nicolas Cage, en revanche, a déjà deux aînés : Weston, 31 ans, et Kal-El, 16 ans. Il faut dire que son parcours sentimental est plutôt riche. L'acteur a été marié cinq fois, si l'on compte sa partenaire actuelle. Il a notamment été uni à Patricia Arquette de 1995 à 2001 ou encore à Lisa Marie Presley de 2002 à 2004. Chacune de ses unions a fini en eau de boudin... excepté la dernière !

C'est vrai, et nous sommes extrêmement heureux

Nicolas Cage et Riko Shibata se sont rencontrés à Shiga, au Japon, durant l'année 2019. Le héros de la saga Benjamon Gates sortait à peine de son très TRES court mariage avec Erika Koike, qui a duré... quatre jours au total. Fou d'amour, les tourtereaux se sont mariés quelques mois plus tard, au Wynn Hotel de Las Vegas, dans le Nevada, au mois de février 2021. "C'est vrai, et nous sommes extrêmement heureux", se contentait-il d'ajouter, répondant aux questions incessantes de la presse. Le couple est apparu, pour la première et unique fois, officiellement en novembre dernier, lors de la prestigieuse cérémonie des Gotham Awards organisée au Cipriano Wall Street de New York. A quand un aperçu de baby bump ?