Nicolas Cage, son mariage désastreux de 4 jours : une union sur fond d'alcool

La vie sentimentale de Nicolas Cage n'a pas été de tout repos dernièrement. Car quatre jours seulement après son union avec la belle Eria Koike, le cinéaste a rapidement demandé le divorce. Selon l'acteur -aujourd'hui marié avec Riko Shibata -, il n'était pas en mesure de comprendre complètement de "ses actions" lors des faits.

Le 23 mars 2021, l'acteur de 55 ans avait créé la surprise en se mariant dans le plus grand secret. Après s'être rendu à Las Vegas avecErika Koike, ce dernier a décidé d'épouser cette dernière qui partageait sa vie depuis avril 2018. Seulement quatre jours après son mariage, l'acteur hollywoodien a vite regretté cette décision imprévue car il a ensuite déposé devant la justice américaine une demande d'annulation. Dans les documents déposés par l'acteur, ce dernier affirmait qu'il n'était pas en totale possession de ses moyens le jour où il épousé sa petite amie de l'époque. Et pour cause, d'après de nombreux médias américains l'acteur était "incapable de consentir au mariage" suite à son taux d'alcoolémie trop élevé.

D'après les papiers remplis par Nicolas Cage - dévoilés par le média US Weely -, il est indiqué qu'"en raison de son ébriété", lorsque la jeune femme a suggéré à l'acteur de se marier, ce dernier aurait réagi sur un coup de tête "sans la capacité d'anticiper ou de comprendre la pleine répercussion de ses actions". Un argument auquel l'acteur a répondu en avançant qu'Erika Koike n'avait pas été complètement honnête avec lui, omettant de révéler son passé judiciaire. Car selon le média américain The Blast, Erika Koike a, par le passé, été arrêtée à de nombreuses reprises pour conduite en état d'ivresse mais aussi pour violences conjugales. En 2016, une jeune femme avait également déposé plainte contre elle, affirmant que cette dernière l'avait physiquement agressé dans un parking en pleine nuit.

Nicolas Cage a déjà été marié à plusieurs reprises. Tout d'abord à Patricia Arquette entre 1995 et 2001. En 2002, il a épousé la fille d'Elvis Presley, Lisa-Marie Presley. Et deux ans plus tard, il a ensuite eu pour épouse Alice Kim, la mère de son fils Kal-El (13 ans) dont il a divorcé en 2016. Enfin, sa relation avec Kristina Fulton, a également fait couler beaucoup d'encre dans la presse puisqu'il est aussi le père de Weston (28 ans).