Lisa-Marie Presley : on sait enfin de quoi son fils Benjamin est mort

Ce n'est qu'à l'occasion de l'anniversaire de son fils que cette dernière avait dévoilé un tendre message à son égard : "Mon magnifique ange, j'ai adoré le sol sur lequel tu as marché, sur cette terre, et maintenant au paradis. Mon coeur et mon âme sont partis avec toi. La profondeur de la douleur est étouffante et infinie sans toi, à chaque moment de chaque jour", avait-elle expliqué. Et de conclure, attristée :"Je t'en prie, attends moi mon amour, tiens ma main pendant que je reste pour continuer à protéger et élever tes petites soeurs, pour être là pour Riley. Je sais que tu aurais voulu cela. Joyeux anniversaire mon adorable adorable garçon. Tu étais beaucoup trop bon pour ce monde."

Un an plus tard, le 21 octobre dernier, sa soeur Riley Keough - devenue sage-femme spécialisée dans la mort - a également partagé un joli souvenir pour l'anniversaire du jeune homme. "C'est ton anniversaire aujourd'hui. Tu aurais eu 29 ans, a-t-elle écrit, tu me manques tous les jours mon meilleur ami." Et de poursuivre, non sans nostalgie : "On a fêté mes 29 ans tous les deux et c'était le meilleur jour qu'on a partagé ensemble. Je pense que cette photo a été prise le lendemain. Bon anniversaire mon frère, peu importe où tu es."

Benjamin Keough repose désormais à Graceland, dans l'ancienne propriété d'Elvis située à Memphis, près de son grand-père et de ses arrières-grands-parents Gladys et Vernon Presley.