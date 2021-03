Lisa Marie Presley et le suicide de son fils : elle se sépare de la maison dans laquelle il est mort

Elle ne se remettra jamais du choc. Le 12 juillet 2020, Benjamin Keough, le fils de Lisa Marie Presley, s'est suicidé. Il a succombé à une blessure par balle qu'il s'était infligé lui-même à l'âge de 27 ans. Depuis cette tragédie, sa mère ne pouvait plus mettre un pied dans leur maison, située à Calabasas, selon les informations du New York Post. C'est pourquoi elle a décidé de se séparer de la propriété.

Lisa Marie Presley a revendu sa maison, en toute discrétion, au mois de décembre pour 2 millions de dollars - une transaction réalisée hors marché. Cette demeure, construite en 1989, était équipée de cinq chambres, de quatre salles de bains, d'une piscine, d'un jacuzzi et offrait à ses propriétaires une vue sublime. L'ex de Michael Jackson en avait fait l'acquisition récemment, pour 1,8 millions de dollars, quatre mois avant le suicide de son fils Benjamin.

Mon coeur et mon âme sont partis avec toi

Un nouveau chapitre s'ouvre pour Lisa Marie Presley, qui tente tant bien que mal de panser ses blessures. "Mon magnifique magnifique ange, j'ai adoré le sol sur lequel tu as marché, sur cette terre, et maintenant au paradis, écrivait-elle le jour où Benjamin aurait eu 28 ans. Mon coeur et mon âme sont partis avec toi. La profondeur de la douleur est étouffante et infinie sans toi, à chaque moment de chaque jour. Je t'en prie, attends-moi mon amour, tiens ma main pendant que je reste ici pour continuer à protéger et élever tes petites soeurs, pour être là pour Riley. Je sais que tu aurais voulu cela. Joyeux anniversaire mon adorable adorable garçon. Tu étais beaucoup trop bon pour ce monde."

Lisa Marie Presley est maman de deux enfants, Riley - 31 ans - et Benjamin, qu'elle a eu avec le musicien Danny Keough. Son cadet repose désormais à Graceland, l'ancienne propriété d'Elvis située à Memphis, dans le Tennessee, auprès de son grand-père, de ses arrières-grands-parents Gladys et Vernon Presley, ainsi que de son arrière-arrière-grand-mère Minnie Mae Presley, tous inhumés au Meditation Garden...