Lisa Marie Presley en deuil : message déchirant pour son fils Benjamin, mort cet été

Voilà maintenant trois mois que Lisa Marie Presley a perdu son fils Benjamin, après qu'il s'est suicidé le 12 juillet 2020. Mercredi, la star américaine s'est saisie de son compte Instagram pour adresser un douloureux message d'anniversaire à celui qui aurait célébré ses 28 ans. Riley Keough, la soeur de Benjamin, lui a elle aussi rendu hommage en images sur les réseaux sociaux.

"Mon magnifique magnifique ange, j'ai adoré le sol sur lequel tu as marché, sur cette terre, et maintenant au paradis. Mon coeur et mon âme sont partis avec toi. La profondeur de la douleur est étouffante et infinie sans toi, à chaque moment de chaque jour, la chanteuse de 52 ans a-t-elle confié. Je t'en prie, attend moi mon amour, tiens ma main pendant que je reste pour continuer à protéger et élever tes petites soeurs, pour être là pour Riley. Je sais que tu aurais voulu cela. Joyeux anniversaire mon adorable adorable garçon. Tu étais beaucoup trop bon pour ce monde."

Un message déchirant que la fille d'Elvis Presley a accompagné d'une photo souvenir de Benjamin prise lors d'un précédent anniversaire. Ce fils disparu, et sa soeur Riley (31 ans), sont nés de la relation de Lisa Marie Presley avec le musicien Danny Keough. Celle-ci est également la mère des jumelles Harper et Finley (11 ans), nées de son mariage passé avec Michael Lockwood.