Le petit-fils d'Elvis retrouvé mort : sa petite amie, en deuil, brise le silence

Comme l'a rapporté le Daily Mail lundi, la police locale est arrivée sur place le 12 juillet au petit matin, découvrant le corps de Benjamin Keough enfermé dans la salle de bain, après qu'il s'était tiré une balle dans la tête. Des voisins ont affirmé avoir entendu une fête dans la luxueuse villa jusque tard dans la nuit, avant qu'une jeune femme, qui serait Diana Pinto, ne crie : "Ne fais pas ça"... "Elle était assez hystérique, elle disait 'Je n'y crois pas', a rapporté un voisin curieux. Elle n'arrêtait pas de jurer et de dire 'Je n'y crois pas... Je n'arrive pas à croire qu'il se soit fait ça'. Elle a dit : 'La famille va me détester' et 'Ils vont me blâmer'. Je pense qu'elle se sentait coupable de ce qu'il s'est passé."

Une mère inconsolable, une soeur au coeur brisé

Lisa-Marie Presley serait dévastée par la mort de son fils, né de son mariage passé avec le musicien Danny Keough : "Elle a le coeur brisé, elle est complètement inconsolable et plus que dévastée, mais elle essaie de rester forte pour ses jumelles de 11 ans et pour son aînée, Riley. Elle adorait son fils. Il était l'amour de sa vie", a-t-on appris dans un communiqué. En plus de Benjamin, la chanteuse américaine de 52 ans est également la mère de Riley Keough, actrice notamment vue dans Mad Max - Fury Road, et des jumelles Harper et Finley (11 ans), nées de sa relation avec Michael Lockwood.

Sur Instagram également, Riley Keough a elle aussi rendu hommage à son petit frère : "Les matins sont ce qu'il y a de plus difficile. J'oublie que tu es parti. Je ne peux pas pleurer par peur de ne jamais m'arrêter. Une douleur qui est nouvelle pour moi, a confié la comédienne le 18 juillet dernier. Petit frère. Meilleur ami. Homme sauvage. Intellectuel. Témoin de ma vie. Âme jumelle. Protecteur. Trop sensible pour ce monde dur. J'espère que tu me donneras la force de supporter ce trou béant que tu as laissé dans mon coeur (...). Je ne peux pas croire que tu m'as quittée. Pas toi, mon adorable Ben Ben. Tout le monde sauf toi. J'imagine que c'est ça, un vrai coeur brisé. J'espère qu'on se reverra."