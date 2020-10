Elvis Presley : Son petit-fils Benjamin Keough repose près de lui

Benjamin Storm Keough était le fils de Lisa Marie Presley et du musicien Danny Keough. Il avait une grande soeur, l'actrice Riley Keough, récemment vue dans les films Le Diable, tout le temps, The Lodge et L'Oiseau-tempête, deux demi-soeurs plus jeunes, les jumelles Harper et Finley (11 ans, nées du quatrième mariage de Lisa Marie Presley avec Michael Lockwood) et une petite amie, Diana Pinto.

Benjamin Keough s'est donné la mort en utilisant une arme à feu, le dimanche 12 juillet 2020. Il s'est tiré une balle dans la tête, dans la villa que possède sa mère à Calabasas (Californie).