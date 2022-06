Elvis Presley : Qui sont toutes ses petites-filles si charmantes ?

Elles ont été les stars de la cérémonie : réunies avec Austin Butler et Baz Luhrmann pour la sortie du film Elvis, la veuve, Priscilla, et la fille du King n'ont pas été aussi observées que ses petites filles, pour une fois présentes au grand complet. Trois jeunes femmes très différentes, qui sont soudées malgré les lourdes épreuves affrontées et qui semblent bien décidées à suivre un chemin artistique, elles aussi.

Pour l'aînée, Riley McKeough, c'est déjà fait : à 33 ans, la première fille de Lisa Marie Presley est une cinéaste accomplie. Actrice remarquée dans une trentaine de films, elle est passée depuis quelques temps derrière la caméra et son premier film, War Pony a été présenté au dernier festival de Cannes où il a décroché la Caméra d'or de la sélection Un Certain Regard.

Riley, une aînée forte

Une immense récompense pour la jeune femme, mariée depuis 2015 à un cascadeur canadien, et qui a traversé beaucoup de difficultés : le divorce de ses parents, bien sûr, mais également les allers-retours incessants de sa mère en cure, elle qui a eu beaucoup de problèmes avec la drogue et l'alcool. Et puis bien sûr, le plus grand drame de leur famille, vécu il y a deux ans : le suicide de Benjamin, son petit frère.

Extrêmement touchée par ce drame atroce, la jeune femme avait soutenu ses parents et ses petites soeurs dans leur deuil, en même temps qu'elle tentait de faire le sien. Un rôle qui lui avait permis de trouver une idée de reconversion : peu de temps après la mort de son frère, elle avait annoncé vouloir faire une formation pour devenir "doula de la douleur", celle qui accompagne les gens et les familles.

Des jumelles discrètes

Mais cette semaine, l'ambiance était à la fête sur Hollywood Boulevard où, sous sa frange auburn, elle a mis ses mains dans la glaise comme les autres. Et on a pu y voir une vraie proximité avec ses petites soeurs, qu'elle soutenait par l'épaule. Les jumelles Harper et Finley sont en effet les cadettes de ce clan désormais 100% féminin mais n'ont pas le même père que leur deux aînés.

Nées de l'union de leur mère avec le guitariste Michael Lockwood, elles avaient vécu un divorce difficile entre les deux, qui se sont déchirés sur des questions financières. Assez protégées de toute médiatisation, elles apparaissent rarement en public mais ont pu cette fois ci montrer à quel point, malgré leur ressemblance frappante, leur style est différent : l'une d'entre elles portait une robe fleurie et des baskets blanches, alors que l'autre était habillée d'une jupe grise et d'une veste noire.