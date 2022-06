Elvis Presley : Sa famille réunie au grand complet, rare apparition de ses jolies petites-filles

Une rare sortie en commun pour Lisa Marie, 54 ans, et sa mère, Priscilla, 77 ans, qui s'entendent toutefois plutôt bien et encore plus depuis la mort tragique de Benjamin, le fils cadet de Lisa Marie il y a deux ans. Les deux femmes avaient d'ailleurs choisi la même tenue : un smoking noir et une chemise blanche. La plus jeune des deux avait cependant accompagné sa veste d'une cravate et d'un pantalon en cuir.

A leurs côtés, Riley Keough (32 ans) était souriante sous sa frange auburn. Vêtue d'un ensemble en cuir, elle a profité de ce moment en famille, elle dont la carrière cinématographique monte en flèche. Nommée il y a quelques années aux Golden Globes, elle a remporté il y a quelques semaines la Caméra d'Or au Festival de Cannes pour son premier film en tant que réalisatrice, War Pony.

Mais celles qui ont attiré tous les regards étaient bien évidemment les deux plus jeunes de la famille, Harper et Finley. Nées du quatrième mariage de leur mère avec le guitariste Michael Lockwood, les jumelles de 13 ans sont assez rares dans les médias et protégées par leur famille, même lors des déboires financiers ou de santé de leur mère, qui a fait plusieurs séjours en cure de désintoxication.

Mais pour l'occasion, les petites soeurs du regretté Benjamin, qui se serait suicidé il y a deux ans, étaient bien sur place et plutôt souriantes alors qu'elles déposaient leurs empreintes dans la terre. Et leur ressemblance est frappante, même si leurs styles semblent plutôt différents : la première, Harper, était habillée d'une robe fleurie et de baskets blanches. Sa soeur, Finley, était plutôt dans le même style que sa mère et sa grand-mère : tout en noir, elle avait choisi une jupe courte et des escarpins à petits talons.