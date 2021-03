Riley Keough : Après le suicide de son frère de 27 ans, elle fait une étonnante reconversion

En juillet prochain, les Presley commémoreront le premier anniversaire de la mort de Benjamin Keough. Son suicide a bouleversé sa mère, Lisa-Marie Presley, et sa soeur, Riley Keough. L'actrice a fait son deuil en suivant une formation pour devenir doula de la mort.

C'est sur Instagram que Riley Keough a évoqué cette étonnante reconversion. La fille de Lisa-Marie Presley et petite-fille du défunt Elvis Presley y a publié une citation d'une certaine Rumi. "Sois une lampe, un canot de sauvetage ou une échelle. Aide une âme à guérir. Sors de ta maison comme un berger", dit la citation. Riley a identifié la formation Sacred Crossings, créée par Olivia Bareham.

"Aujourd'hui, j'ai fini ma formation de doula de la mort, sur l'Art du métier de sage-femme de la mort par @sacred_crossings, j'imagine que ça fait presque de moi une doula de la mort diplômée, explique Riley Keough en légende. Je voulais écrire un gros merci à cette communauté qui enseigne et forme les gens à la mort consciente et au travail de la mort. On nous enseigne que c'est un sujet de discussion morbide. Ou ça nous fait tellement peur que nous sommes incapables d'en parler... Puis ça nous arrive, et nous sommes très mal préparés."

Riley ajoute : "Je pense qu'il est important de se renseigner sur la mort consciente et sur la mort, de la même manière dont nous nous renseignons sur la naissance et la naissance consciente. Nous nous préparons rigoureusement pour la venue et n'avons aucune préparation pour le départ. Je remercie cette communauté et suis heureuse de pouvoir y apporter ce que je peux."