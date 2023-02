Riley Keough : Première et sublime apparition depuis la mort de sa mère Lisa-Marie Presley

Dans une tenue noire au sublime décolleté plongeant, Riley Keough, 33 ans, a fait une apparition divine lors de la première de Daisy Jones & The Six le 23 février 2023 à Los Angeles. Il s'agit de sa première sortie publique depuis l'annonce du décès de sa mère, Lisa-Marie Presley. Elle est morte à l'âge de 54 ans le 12 janvier 2023, juste après sa venue aux Golden Globes où a été célébré le biopic sur son père Elvis.

Posant avec son mari Ben Smith-Petersen, la jeune maman d'une petite fille était très belle auprès de ses partenaires Camila Morrone, Suki Waterhouse et Sam Claflin. Daisy Jones and The Six est une mini-série (Amazon Prime Video) adaptée du livre du même nom écrit par Taylor Jenkins Reid. Présenté sous forme de documentaire, il s'agit d'une histoire fictive d'un groupe de rock américain des années 1970. Dans une interview pour le magazine People, elle avait confié à quel point son personnage lui rappelait sa propre mère : "J'ai été élevée par quelqu'un qui a fait ses propres choix et que s'en fichait du regard des autres. Elle m'a beaucoup inspirée."

Lors des obsèques bouleversantes de Lisa-Marie Presley à Graceland, elle n'était pas montée à la tribune, préférant que son mari lise ses mots : "Je serai éternellement reconnaissante d'avoir passé trente-trois ans avec toi." Riley se retrouve désormais avec sa fratrie composée des jumelles Finley et Harper Lockwood, 14 ans, - leur frère Benjamin s'est suicidé en 2020 - et avec sa grand-mère, Priscilla. Cette dernière est en guerre avec sa petite-fille comédienne puisqu'elle s'est opposée au fait que la jeune femme soit désignée seule héritière par un testament, puisque son frère est décédé et que ses soeurs sont mineures.

Relations tendues avec sa grand-mère

Une position qui les aurait complètement séparées, a expliqué un proche de la famille à la chaîne américaine Entertainment Tonight, qui a décrit leurs relations "très tendues" ces dernières semaines. "Riley et Priscilla ne communiquent pas pour le moment, mais elles ont communiqué par l'intermédiaire de leurs avocats. Priscilla est persuadée qu'elle a un dossier valable et qu'elle aura gain de cause au tribunal", a-t-il expliqué. Sa petite fille aurait quant à elle le "coeur brisé" de cette longue bataille judiciaire qui s'annonce.