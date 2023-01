Obsèques de Lisa-Marie Presley : Sa fille Riley Keough fait une révélation de taille lors d'un émouvant hommage

La vie et la mort intimement liées, c'est ce qui a fait surface des obsèques de Lisa-Marie Presley ce 22 janvier 2023 dans la demeure mythique de Graceland où repose l'icône Elvis. Au cours de l'hommage organisé pour la fille unique du King décédée le 12 janvier dernier, une information a fait surface lors d'un des discours en l'honneur de la chanteuse de 54 ans, rapporte le site People. Il concerne l'une de ses quatre enfants, Riley Keough.

Au micro, devant l'assistance dévastée par la disparition brutale de Lisa-Marie Presley après un arrêt cardiaque, Ben Smith-Petersen, l'époux de Riley Keough, a fait une révélation de taille au nom de sa femme. Depuis la ville de Tennessee, Memphis, où se trouvent les dépouilles de la famille Presley, le mari de la petite-fille de la légende de la musique américaine a déclaré que son couple est devenu parent d'une fille lorsqu'il a lu un discours écrit par Riley Keough, assise au premier rang. Elle est l'aînée de Benjamin Keough, qui a mis fin à ses jours en 2020 et des jumelles Finley et Harper (14 ans), dont le père est Michael Lockwood.

Je suis le produit de ton coeur

"J'espère que tu pourrais aimer ma fille comme tu m'as aimée, comme tu as aimé mon frère et mes soeurs. Merci de m'avoir donné de ma force, mon coeur, mon empathie, mon courage, mon sens de l'humour, mes manières, mon caractère, ma flamboyance, ma ténacité. Je suis le produit de ton coeur, mes soeurs sont le produit de ton coeur, mon frère est le produit de ton coeur", a déclaré Ben Smith-Petersen à propos de sa belle-mère, rapportant les paroles de son épouse.



Aucun autre détail sur le bébé n'a été divulgué au cours de la cérémonie. Un représentant de l'actrice a toutefois confirmé la naissance de leur enfant en 2022. Cette annonce survient le lendemain d'un post sur Instagram particulièrement émouvant où on la voit petite regardant avec une tendresse infinie sa maman.