Mort de Lisa-Marie Presley : qui va obtenir la garde de ses jumelles "traumatisées" ?

C'est d'ores et déjà l'une des disparitions les plus marquantes de l'année 2023, et elle laisse tout le monde de la musique américaine en deuil. Lisa-Marie Presley est décédée à l'âge de 54 ans le 12 janvier dernier, quelques heures seulement après une cérémonie des Golden Globes où elle était apparue confuse et déboussolée. Une disparition tragique qui a touché toute l'équipe du film Elvis, qui retrace la parcours de son père, dont elle était la fille unique. Sa mort, juste après des derniers mots bouleversants, a été provoquée par une crise cardiaque, dont on connaît les potentielles origines. Depuis, le lieu symbolique de ses obsèques a été dévoilé.

Elle laisse derrière elle des histoires d'amour médiatiques avec des grandes stars telles que Michael Jackson ou encore Nicolas Cage, mais aussi trois filles qui ne verront jamais la couleur des millions hérités par leur mère. Si son fils, Benjamin Keough, s'est suicidé en 2020, sa soeur Riley Keough, aujourd'hui âgée de 33 ans, est bel et bien vivante. Tout comme ses jumelles Harper et Finley Lockwood, nées le 7 octobre 2008. Cependant, celles-ci sont encore mineures et une âpre bataille pour leur garde semble s'engager, comme le révèle TMZ.

Bataille judiciaire en vue

En effet, les deux jeunes filles sont les enfants de Michael Lockwood, guitariste et producteur de Lisa-Marie Presley. Il a déjà fait part de son intention d'entamer des procédures pour obtenir la garde exclusive de ses filles. Cependant, c'est Danny Keough, le père des deux premiers enfants de Lisa-Marie Presley et premier mari de la défunte, qui a élevé les jumelles. Il souhaiterait donc s'occuper d'elles à temps plein. Ajoutez à cela la mère de la star décédée, Priscilla Presley, qui souhaite également rester auprès de ses deux petites-filles, et vous obtenez une bataille judiciaire qui s'annonce particulièrement tendue.

Les jumelles Lockwood n'ont pour l'instant pas déclaré publiquement avoir une préférence particulière. Ce qui ne les empêche pas de prendre des décisions fortes, puisque les deux soeurs ont annoncé qu'elles ne veulent plus mettre les pieds dans la maison que partageait Lisa-Marie Presley, qui était incroyablement triste avant sa mort, avec Danny Keough. "Traumatisées par le décès de leur mère", elles ne voudraient plus vivre dans la maison où leur mère s'est éteinte.