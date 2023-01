Lisa Marie Presley : Ces mots bouleversants, prononcés juste avant sa mort, qui suscitent une vive émotion

Hollywood lui rend hommage

D'autres célébrités lui ont déjà rendu hommage : Nicolas Cage, son ancien mari, a salué une femme qui "éclairait les endroits par lesquels elle passait". Tom Hanks, qui jouait aussi dans le film Elvis, s'est quant à lui montré très émouvant. "Nos coeurs sont brisés par le décès soudain et choquant de Lisa Marie Presley ce soir", a-t-il écrit. Un message complété par sa femme, Rita Wilson : "Tom et moi avions passé du temps avec la famille pendant la tournée promotionnelle du film Elvis. Lisa Marie était si honnête et directe, vulnérable, dans un état d'anticipation à propos du film (...) J'envoie de l'amour à la famille, des prières pour la paix et la force". John Travolta ou encore la chanteuse Pink ont ajouté leur témoignage.

Priscilla Presley avait quant à elle envoyé un communiqué déchirant pour annoncer la mort de sa fille unique : "C'est avec le coeur lourd que je dois partager la nouvelle dévastatrice : ma chère fille Lisa Marie nous a quittés. Elle était la femme la plus passionnée, forte et aimante que je connaisse."