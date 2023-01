Mort de Lisa Marie Presley : mariage de 108 jours, bague jetée à l'eau.. Son union explosive avec un acteur célèbre

Si l'on connait Lisa Marie Presley pour avoir été la fille unique d'Elvis Presley ou encore pour son histoire d'amour ultra-médiatisée avec Michael Jackson, on oublie souvent que la quinquagénaire, décédée brutalement ce jeudi 12 janvier, a également été mariée avec... Nicolas Cage ! Une union express, cependant, qui n'avait duré que quelques mois avant le comédien ne demande finalement le divorce.

Il faut dire qu'avant leur mariage déjà, l'histoire s'annonçait mal : les deux époux se disputaient énormément selon leurs témoins, qui avaient même assisté à une scène improbable. Juste avant la cérémonie, Lisa Marie, furieuse, aurait jeté sa bague de fiançailles dans la mer ! Une version contestée depuis par chacune des deux parties qui se rejettent la faute... mais le bijou, estimé à 65 000 dollars, repose bien aujourd'hui au fond de l'océan.

Pourtant, leur histoire avait bien commencé : après avoir rencontré la jeune femme dans une soirée, Nicolas Cage avait raconté dans une émission américaine avoir été "époustouflé" par elle... mais pas par son nom de famille célèbre. Il faut dire que Nicolas Cage s'y connait en famille célèbre : par sa mère, il fait en effet partie de la grande dynastie Coppola !

Très rapidement leur romance s'était transformée en véritable histoire d'amour, concrétisée par ce beau mariage en août 2002, sur l'île d'Hawaii. Peu d'invités avaient été conviés à la cérémonie, parmi lesquels Priscilla, la mère de la jeune femme. Mais en décembre 2002, soit 4 mois après le mariage, les liens se rompent déjà : excédés par leurs crises de colères mutuelles, tous les deux décident de divorcer. Une union de 108 jours rentrée dans le top des mariages de stars les plus courts, mais battue ensuite par Nicolas Cage resté marié 4 jours avec sa quatrième épouse !

J'ai le coeur brisé

Interrogée bien plus tard sur ce mariage express, Lisa Marie Presley avait parlé de "coup de folie". Mais au vu du magnifique hommage que lui a rendu Nicolas Cage en apprenant sa mort, leur mariage ne lui a pas laissé que des mauvais souvenirs : "C'est une nouvelle dévastatrice, a-t-il écrit, touché, dans un communiqué. Lisa avait le plus beau rire que j'ai jamais connu. Elle illuminait les endroits où elle allait. J'ai le coeur brisé, mais je tente de trouver la paix en me disant qu'elle est désormais réunie avec son fils Benjamin".

Lisa Marie Presley avait en effet eu la douleur de perdre son fils Benjamin, 27 ans, en juillet 2020, après un probable suicide qui l'avait laissée effondrée. Egalement mère de Riley (33 ans) et des jumelles Harper et Finley (14 ans), qui l'avaient accompagnées pour déposer leurs empreintes sur le Walk of Fame à Hollywood, la quinquagénaire laisse derrière elle une famille éplorée.