Lisa-Marie Presley : Ses jumelles, Harper et Finley, sublimes ados et troublants sosies de leur frère mort tragiquement

Ce jeudi 12 janvier, Lisa-Marie Presley est décédée à l'âge de 54 ans, comme sa famille l'a confirmé dans un communiqué transmis à l'AFP. Victime d'un arrêt cardiaque, elle avait été transportée d'urgence, le matin même, à l'hôpital, où elle avait été placée dans un coma artificiel. "Priscilla Presley et la famille Presley sont bouleversées et dévastées par la mort tragique de leur Lisa Marie bien-aimée", indique le représentant du clan. Derrière elle, la fille unique du King laisse sa mère Priscilla, sa fille Riley Keough, devenue actrice, mais aussi les jumelles qu'elle avait eues en 2008 avec son ex-mari Michael Lockwood.

Harper Vivienne Ann et Finley Aaron Love ont aujourd'hui 14 ans. Si les deux adolescentes n'ont pas pris la pose auprès de leur maman, le 10 janvier, lors de la 80e cérémonie des Golden Globes, au Beverly Hilton à Los Angeles, elles étaient en revanche bien présentes le 21 juin dernier pour célébrer la sortie du film Elvis à Los Angeles. Finley et Harper Lockwood, Lisa Marie Presley, Priscilla Presley et Riley Keough (présente aux Golden Globes), trois générations de Presley, laissaient alors leurs empreintes dans le ciment du TCL Chinese Theater. L'occasion de voir à quel point les deux petites dernières du clan ont bien grandi. Et ressemblent de manière troublante à l'un des membres de la famille tragiquement disparu, leur frèreBenjamin Keough, qui s'était donné la mort, par balle, le 12 juillet 2020 à l'âge de 27 ans...

Un teint porcelaine et des yeux envoûtants

Benjamin était le deuxième enfant de Lisa-Marie Presley. Né de son mariage au musicien Danny Keough, il avait été inhumé au Jardin de la Méditation à Graceland, nom de l'ancienne propriété d'Elvis située à Memphis, dans le Tennessee. Le jeune homme avait 27 ans et s'est suicidé en utilisant une arme à feu. Il s'est tiré une balle dans la tête, dans la villa que possédait sa mère à Calabasas (Californie). Lisa-Marie Presley l'avait revendue afin de s'en débarrasser. Bouleversée par la disparition de son fils, elle ne s'en est jamais remise. Cet été, elle publiait une photo de leur tatouage commun sur le pied. "Il y a plusieurs années, le jour de la fête des mères, mon fils et moi avons eu ces tatouages ​​assortis sur nos pieds. C'est un noeud d'éternité celtique. Symbolisant que nous serons connectés éternellement. Nous l'avons soigneusement choisi pour représenter notre amour éternel et notre lien éternel", avait-elle partagé sur Instagram.