Lisa Marie Presley, sa mort brutale à 54 ans : les derniers jours racontés, la chanteuse "incroyablement triste"

C'est une nouvelle que les fans du clan d'Elvis Presley, comme la famille d'ailleurs, n'attendaient pas de sitôt. Ce jeudi 12 janvier 2023, Lisa Marie Presley, fille de Priscilla et Elvis Presley, est morte à 54 ans. L'annonce a fait l'effet d'une onde de choc quelques heures seulement après son apparition aux Golden Globes ayant récompensé Austin Butler dans la catégorie Meilleur acteur pour son rôle dans le biopic Elvis.

Transportée à l'hôpital après avoir été retrouvée inanimée dans sa demeure de Los Angeles, Lisa Marie Presley s'est éteinte sur place, auprès de sa maman Priscilla, après avoir été victime d'un arrêt cardiaque. Si la cause de la mort ne fait aucun doute, reste à savoir ce qui a pu causer ce pépin de santé. Pour beaucoup de témoins et de fans, Lisa Marie Presley n'était plus que l'ombre d'elle-même dans la dernière semaine de sa vie.

Le 8 janvier, Elvis Presley aurait eu 88 ans. Pour l'occasion, sa fille Lisa Marie s'était fendue d'un discours touchant dans la ville de Graceland, où son père s'est éteint en août 1977, dans lequel beaucoup ont décelé mélancolie et tristesse. L'urgence de l'état de santé mentale de Lisa Marie Presley, "incroyablement triste" d'après des témoins, ne faisait même aucun doute d'après les fans présents auxquels elle s'est adressée : "Je continue à affirmer que vous êtes les seuls à pouvoir me faire sortir de chez moi. Je ne rigole pas. Je vous aime très fort et vous êtes la raison pour laquelle je suis là" avait-elle déclaré dans des propos relayés par le Daily Mail.

Le public très inquiet

Lors des Golden Globes, Lisa Marie Presley semblait aussi pimpante que perturbée. Lors d'une interview sur le tapis rouge, ses propos incohérents, son manque d'aplomb et son besoin constant de soutien physique a mis la puce à l'oreille des internautes. Ces derniers n'ont pas manqué d'alerter sur le comportement inquiétant de la chanteuse, visiblement déboussolée et perdue au coeur d'un tel événement.

Austin Butler, meilleur acteur pour Elvis, avait fait passer un message à Lisa Marie et Priscilla, dont il est devenu très proche au fil des mois pour interpréter le rôle de l'ancienne star de la chanson le plus justement possible. Il avait d'ailleurs touché les deux femmes en plein coeur, leur tirant même quelques larmes grâce à sa déclaration. La nature des larmes de la maman de Lisa ne sont malheureusement plus les mêmes aujourd'hui...