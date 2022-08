Mort d'Elvis Presley : comment sa fille unique Lisa Marie a-t-elle dilapidé son immense héritage ?

Lors de son décès brutal il y a quarante-cinq ans exactement, Elvis Presley a légué un immense patrimoine musical au monde entier mais pas seulement. Sa fille unique, Lisa Marie, née de son mariage compliqué avec Priscilla, a hérité de plus de 80 millions d'euros. Pourtant, cette fortune a été dilapidée au cours du temps. Comment la fille de l'icône a-t-elle pu perdre une telle somme ? Le quotidien britannique The Sun apporte des explications...

Le 16 août 1977, Elvis Presley est retrouvé mort par sa dernière compagne, Ginger Alden, après avoir ingéré une grande quantité de médicaments. Ayant une fille unique, née un an après son mariage avec Priscilla, il lui a laissé en héritage la somme de près de 83 millions d'euros. Mais en raison d'une mauvaise gestion de cet argent, les sous ont disparu.

Lisa Marie Presley (54 ans) a accusé son ex-directeur des finances, Barry Siegel, et sa société, Provident Financial Management, d'avoir mal géré le fonds d'affectation spécial laissé par son père et d'avoir tout perdu. Elle a assuré, que le directeur s'est versé un salaire annuel de plus de 639 000 euros, alors qu'il était en train de perdre la fortune qu'il était censé gérer. Si elle a demandé plus de 700 millions d'euros de dommages et intérêts, elle a également sorti un nouvel album en 2019 pour se faire aussi de l'argent de poche, Where no one stands alone, un duo père-fille virtuel.

Si les problèmes d'argent sont lourds, l'ex de Michael Jackson a fait face à une épreuve autrement plus douloureuse : la mort de son fils. Le 12 juillet 2020, Benjamin Keough, né de son couple avec le musicien Danny Keough a perdu la vie à l'âge de 27 ans. D'après les conclusions du médecin légiste, il avait de la cocaïne et de l'alcool dans le sang lors de sa mort, mélange qui a sûrement encouragé le jeune homme, atteint de dépression, à se suicider au domicile familial. La maman dévastée a aussi trois autres enfants, une fille aînée, Riley Keough, actrice et doula, et des jumelles, Harper et Finley (13 ans) qu'elle a eues avec Michael Lockwood.