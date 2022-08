Mort d'Elvis Presley : chasteté imposée, relooking... Il a formaté son épouse Priscilla à sa guise !

Si des millions de fans en rêvaient, être l'épouse d'Elvis Presley n'avait rien d'évident. Priscilla Presley en a témoigné dans son interview pour le Huffington Post édition américaine en 2015. Le magazine Vanity Fair s'est replongé dans les paroles de la femme du King - jusqu'à leur divorce en 1973, quatre années avant sa mort à l'âge de 42 ans. Dans ses confidences, celle qui est ensuite devenue entrepreneuse, mannequin, actrice et écrivaine était revenue sur son couple particulier.

Il y a quarante-cinq ans disparaissait la star adulée de toute l'Amérique, Elvis Presley. L'origine de l'histoire du chanteur et de sa femme remonte alors qu'elle n'a que 14 ans, présentée avec l'aval de ses parents à celui qui a dix ans de plus qu'elle, durant son service militaire en Allemagne. Les amoureux se retrouvent une fois réunis en Amérique, les parents de la jeune fille ayant accepté qu'elle rejoigne son amoureux. Elle a accepté la chasteté durant des années, s'adonnant à des jeux coquins de photos érotiques par exemple, car le King voulait fermement épouser une femme vierge, ce qui ne l'empêche pas lui, de fréquenter d'autres femmes.

Largué par Anita Wood fin 1966, Elvis se marie quelques mois après avec Priscilla. C'est en 1967 que le couple se dit oui, avant d'accueillir un an plus tard Lisa Marie, enfant unique des tourtereaux. Dans une interview avec la journaliste-star Barbara Walters, la femme du King raconte la transformation qu'elle a subie. Entre les mains des professionnels, Elvis veut désormais la relooker, bye bye la sage écolière : "il l'aime les yeux fardés de noir, les cheveux au brushing impeccable, le look à la pointe."

Décontenancé par la femme qu'elle est devenue

Rapidement parent, le duo fait face ensuite aux difficultés d'Elvis d'être l'époux de la femme de son enfant : il ne veut plus dormir avec elle. "Décontenancé par la femme qu'elle est devenue, incapable de retrouver sa gamine, sa 'Cilla' chérie, le rockeur s'enferme dans ses humeurs sombres, passe parfois des heures cloîtré dans le noir dans sa chambre, et se laisse aller à des quarts d'heure de violence inouïe", raconte Vanity Fair. Dans son journal intime, Priscilla raconte ses moments douloureux et notamment d'abandon : "Je me suis ridiculisée hier soir. Je portais une nuisette noire, je me suis allongée tout près d'Elvis pendant qu'il lisait. J'ai embrassé ses mains, puis chaque doigt, puis son cou, puis son visage. Mais j'ai trop pris mon temps... Ses somnifères avaient commencé leur effet. Encore une nuit de solitude."

La femme d'Elvis Presley se doit d'être une épouse, une mère et d'être rock'n'roll. Elle doit beaucoup voyager pour suivre son mari lors de tous ses déplacements et en même temps subir ses absences répétées, élevant seule leur enfant alors que lui se contente de la gâter. L'histoire d'amour prend fin officiellement quand Elvis et Priscilla divorcent en 1973. Malgré tout, son ex-femme assure être restée en bons termes avec lui, pour le meilleur de leur fille et de leur descendance : "Nous sommes restés amis jusqu'à sa mort. Nous étions toujours là l'un pour l'autre, c'était une relation douce. Le plus beau compliment que ma fille m'ait fait, c'était un jour à la télé : 'Enfant, je ne me suis pas rendu compte que mes parents avaient divorcé."