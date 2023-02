"Protéger mes petits-enfants" : Priscilla Presley prête à mettre fin à la guerre pour l'héritage ? Cette main tendue...

Jusqu'au bout, elle va tout faire pour se rapprocher de ses petites-filles ! Une semaine après les révélations de médias américains, qui dévoilaient que Priscilla Presley a décidé de contester le testament de sa fille Lisa Marie sur lequel elle n'est plus, la septuagénaire a tenté de resserrer ses liens avec ses petites-filles Riley (33 ans), Harper et Finley (14 ans). Et son message sur Instagram, dans lequel elle explique qu'elle fera tout pour garder sa famille unie, pourrait faire mouche.

"Aujourd'hui, ça aurait dû être le 55e anniversaire de Lisa", explique-t-elle. Un triste anniversaire qui pourrait les rapprocher : "Mon souhait est de protéger mes trois petits-enfants et de garder notre famille unie. Dès le premier moment où j'ai tenu Lisa dans mes bras, je l'ai protégée, aimée et guidée, comme j'ai fait avec mon fils [Navarone, 35 ans, né d'une deuxième union, ndlr]."

"Nos coeurs sont brisés, et je dois apprendre à vivre sans ma fille unique. Nous vous aimons vraiment tous, et nous sentons vos prières. Merci infiniment de prendre si profondément soin de notre famille", a-t-elle finalement conclu, en légende de différentes photos d'elle et de sa fille, parfois avec Elvis Presley, parfois sans.